آیت الله عاملی: سرآمدی ایران در پیشتازی علم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید حسن عاملی پیش از ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از برترینهای کنکور در اردبیل، اظهار کرد: در عصری که پیشرفتهای علمی لحظهای شده، عزت و شرف یک کشور و ملت وابسته به علم، عالم و دانشمندانی است که منطبق بر تحولات دنیا حرکت خود را انجام میدهند.
وی افزود: ملتی که در تولید دانش جهانی سهمی نداشته باشد، قطعاً در قدرت بینالمللی نیز جایگاهی خواهد داشت و ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پیشرفتهای محیرالعقول علمی توانستهایم حاکمیت ملی و عزت و استقلال خود را حفظ کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل سرعت تحولات جهانی را در عرصه علم و فناوریهای جدید یادآور شد و تصریح کرد: ما باید متناسب با این پیشرفتها و تحولات جهانی حرکت خود را سرعت ببخشیم هر چند که با تحمیل جنگ و مشکلات ناشی از تحریمها، دشمنان سعی کردند تا به این ملت ضربه وارد کنند.
عاملی نماد تحولات علمی را جنگ هشت ساله با جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد و گفت: این خود نمایشگری از آثار تحولات جهانی است که ما زمینه یک حرکت تحولی را در عرصه نظامی مشاهده میکنیم.
وی با قدردانی از دانشآموزان برتر کنکور و خانوادههای آنها در کسب رتبههای شایسته دانشگاهی خاطرنشان کرد: ما حتی آمادگی خود را اعلام کردیم که برای دانشآموزانی که رتبه زیر ۱۰ بیاورند، یک خودرو به عنوان تشویقی اعطا کنیم.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل ضرورت تجلیل واقعی از معلمان و اساتید را در کسب موفقیت دانشآموزان یادآور شد و اضافه کرد: بهتر است دانشآموزانی که خود را برای کنکور آماده میکنند، با برنامهریزی دقیق فرصت و زمان را غنیمت شمرده و از بهترین ایام جوانی برای تحصیلات در بخشهای مختلف استفاده کنند.
عاملی برنامهریزی دشمن را برای ترور دانشمندان و نخبگان کشورها در عراق و سوریه یادآور شد و بیان کرد: خود دشمنان قسم خورده این ملت میدانند که ثروت اصلی یک مملکت نفت و گاز و یا ذخایر معدنی نیست بلکه عالمان، دانشمندان و نخبگانی هستند که هر یک از آنها به اندازه تمام ثروتهای زیرزمینی دارای ارزش و بها بوده و ضروری است از ایدههای آنها استفاده کنیم.
وی در ادامه یادآور شد: ما در اوج تحریمها توانستهایم به تحولات علمی دست پیدا کنیم و باید ثروت اصلی را در همین تحولات علمی نظیر ژن، بذر و سایر پیشرفتها بدانیم تا کشور ما بتواند روی پای خود ایستاده و استقلال خود را حفظ کند.
امام جمعه اردبیل اظهار کرد: در گذشته به دلیل روی کار آمدن پادشاهان ناصالح و قدر ندانستن علم و مهارت، کشور ما از تحولات علمی جهان عقب مانده به طوری که در دوران قاجار و شاهنشاهی ما حتی یک تحول علمی را ناظر نیستیم.
عاملی سرآمدی ایران امروز را در عرصههای علمی نتیجه اعتماد به نسل جوان و نوجوان اعلام کرد و گفت: در سایه این اعتماد ما امروز در صنعت پزشکی، نفت و گاز، دفاعی و هوایی، ماهواره، زیر دریایی و سایر حوزهها به پیشرفتهای بسیار بزرگی دست پیدا کردیم.
وی به سرآمدان کنکور استان توصیه کرد تا تحصیلات تکمیلی خود را ادامه داده و در کنار تحصیل، تهذیب نفس را مورد توجه قرار دهند چرا که آینده این کشور به دست این جوانان میافتد و باید با طهارت نفس و عفت و ایثار در جایگاههای مختلف در سنگر خدمترسانی حاضر باشند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل داشتن بصیرت سیاسی را به جوانان به ویژه دانشجویان یادآور شد و تصریح کرد: مبادا در زمین دشمن بازی کنیم و یا در بازی جدیدی که دشمن به صورت روانی در بازار ایران ایجاد کرده، خود را فریب دهیم چرا که همه این برنامهها و تلاش برای کشاندن ایران به نقطه آشوب نتیجه تفکر آمریکایی و اسرائیلی است که ضد ملت ایران محسوب میشوند.
عاملی افزود: دشمنان ما باید بدانند که نباید روی جوانان ما سرمایهگذاری کرده و یا برنامهریزی کنند چرا که این دانشآموزان و دانشجویان ما در بهترین شرایط با استفاده از ظرفیت کشور تحصیل کرده و در خدمت این ملت خواهند بود
