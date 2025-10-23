آغاز اجرای هشت کیلومتر فاضلاب جورقان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه و تکمیل شبکه فاضلاب شهرستان همدان اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر در سطح ملی و استانی، مجوز تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای توسعه و تکمیل شبکه فاضلاب شهرستان همدان اخذ و به شرکت آب و فاضلاب منطقه ابلاغ شد.

وی افزود: در گام نخست این طرح، عملیات اجرایی هشت کیلومتر شبکه فاضلاب شهر جورقان شروع شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی، این پروژه در فازهای متعدد تا پوشش کامل محدوده شهری ادامه خواهد یافت.

نماینده همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: ماده ۵۶ یکی از ظرفیت‌های مهم قانونی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی است که امکان استفاده از منابع مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌کند.

حاجی‌بابایی عنوان کرد: همین اساس، در پروژه فاضلاب جورقان نیز اعتبارات مربوطه از طریق بانک عامل تضمین شده تا هیچ وقفه‌ای در مسیر اجرا رخ ندهد.

وی ضمن قدردانی از همکاری استاندار همدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، و فرماندار شهرستان همدان، گفت: توسعه شبکه فاضلاب شهری نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای بهداشت عمومی، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی و افزایش رفاه مردم دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم جورقان مدت‌ها در انتظار اجرای این پروژه بودند و اکنون با آغاز عملیات اجرایی، گام بزرگی در مسیر عدالت عمرانی و توزیع متوازن خدمات شهری برداشته شده است.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: تمام پروژه‌های ماده ۵۶ در استان همدان با رویکرد پایداری مالی و نظارت مستقیم دستگاه‌های اجرایی پیش می‌روند تا ضمن اشتغال‌زایی، از اتلاف منابع جلوگیری شود. وی گفت: در آینده نزدیک، گزارش پیشرفت پروژه از سوی دستگاه مجری به مردم ارائه خواهد شد.