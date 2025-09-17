۴۵۰۰ میلیارد تومان برای رفع صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان اظهار کرد: گاهی برخی مسئولان در گفتوگوهای محدود و محافل کوچک گرفتار میشوند و از واقعیتهای کف جامعه غافل میمانند.
وی با اشاره به کمبود الگوسازی در معرفی انقلاب افزود: طبق سند تحول بنیادین، هدف اصلی آموزش و پرورش تربیت انسانی اهل زندگی است؛ نه صرفاً پزشک یا مهندس، در جوامع پیشرفته، ارزش اجتماعی به همه مشاغل تعلق دارد و مهم آن است که فرد در هر جایگاه، انسانی خدمتگزار و بااخلاق باشد.
حاجیبابایی با بیان اینکه ایران با وجود فشارها و تبلیغات جهانی توانسته وحدت ملی خود را حفظ کند، یادآور شد: در جزئیات مشکلاتی وجود دارد که باید با دقت برطرف شوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به آمار ثبتنامکنندگان برای ازدواج و فرزندآوری در همدان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۷۳۶ نفر معادل دو درصد جمعیت استان در این طرحها ثبتنام کردهاند که از این میان، ۱۱ هزار نفر تا پایان مردادماه تسهیلاتی به ارزش ۲ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان دریافت کردهاند.
وی افزود: برای رفع کامل صف تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن یا فرزندآوری به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و در صورت همکاری بانکهای استان، تا پایان آبانماه هیچ فردی پشت صف نخواهد ماند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش ۱۴ بانک فعال استان در تحقق این هدف گفت: با همت جمعی، همدان میتواند نمونهای موفق از مدیریت جهادی و عملگرایی در کشور باشد.
