نماینده کنگره آمریکا: مسئله ایران نیست، بلکه دلار، نفت و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «توماس مَسی» نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تهدید دونالد ترامپ درباره مداخله در ایران را مورد انتقاد قرار داد و استدلال کرد که این موضع‌گیری بیش از آنکه به آزادی بیان مربوط باشد، به نفت ارتباط دارد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در یاوه گویی جدیدی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «اگر ایران به معترضان شلیک کند و آنها را به‌طور خشونت‌آمیز به قتل برساند، آمریکا در حمایت از آن‌ها وارد عمل خواهد شد.»

رئیس جمهور آمریکا در حالی امروز با ادبیاتی گستاخانه و ریاکارانه مدعی حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز در برخی شهرهای ایران شده که چندی قبل در واکنش به تظاهرات گسترده علیه وی در سراسر آمریکا، ویدئویی ساخته‌شده با هوش مصنوعی و محتوایی عجیب منتشر کرد و در این ویدئو، ترامپ با تاجی بر سر، سوار بر جنگنده‌ای دیده می‌شود که حین پرواز بالای سر معترضان «نه به پادشاه» که به نظر در میدان تایمز تجمع کرده‌اند، آنها را با «مایعی قهوه‌ای‌رنگ»، بمباران می‌کند.

نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کنتاکی در واکنش به این یاوه گویی ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس، فهرستی شماره‌گذاری‌شده از انتقادات خود را منتشر کرد.

مسی در نخستین بند نوشت: ما در داخل کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم و نباید منابع نظامی خود را صرف امور داخلی یک کشور دیگر کنیم.

این قانون‌گذار جمهوری‌خواه همچنین یادآور شد که هرگونه حمله نظامی به ایران «نیازمند مجوز کنگره» است.

مَسی افزود: این تهدید درباره آزادی بیان در ایران نیست؛ بلکه درباره دلار، نفت و اسرائیل است.

در روزهای اخیر، تعدادی از عوامل وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی از اعتراضات مشروع و مسالمت آمیز مردم سوء استفاده کرده و به اموال عمومی آسیب زدند. رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی برخلاف حقوق بین الملل، به صورت آشکار از این اغتشاشگران حمایت کرد.