ترامپ باز هم از اغتشاش و آشوب در ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با خبرنگاران، لفاظیهای گذشته در حمایت از اغتشاشگران در ایران را تکرار کرد.
در شرایطی که معترضان در ایران صف خود را از اغتشاشگران و عوامل سرویسهای جاسوسی خارجی جدا کرده و از آنها اعلام برائت کرده اند، ترامپ درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با مخلان امنیت هشدار داد.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی که نقض فاحش قوانین بین الملل و دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل است، گفت: ما اوضاع را زیر نظر داریم و در صورت ادامه این روند، آمریکا به ایران ضربه شدیدی وارد میکند!
این دومین بار در هفتههای اخیر است که ترامپ یاوه گویی ها علیه مردم و دولت ایران را تکرار میکند.
رئیس جمهور آمریکا در حالی با ادبیاتی گستاخانه و ریاکارانه مدعی حمایت از اعتراضات مسالمتآمیز در برخی شهرهای ایران شده که چندی قبل در واکنش به تظاهرات گسترده علیه وی در سراسر آمریکا، ویدئویی ساختهشده با هوش مصنوعی و محتوایی عجیب منتشر کرد و در این ویدئو، ترامپ با تاجی بر سر، سوار بر جنگندهای دیده میشود که حین پرواز بالای سر معترضان «نه به پادشاه» که به نظر در میدان تایمز تجمع کردهاند، آنها را با «مایعی قهوهایرنگ»، بمباران میکند.
ترامپ از معدود رئیس جمهورهایی در تاریخ آمریکاست که برای سرکوب معترضان به سیاستهای کاخ سفید، به ایالتهای مختلف گارد دولت فدرال را اعزام کرده است.
