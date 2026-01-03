به گزارش خبرنگار مهر، ورزش سال‌هاست بخشی مهم و تاثیرگذار در اتفاقات و رویدادهای اجتماعی جامعه است و هر جا نیاز بوده قهرمانان و مدال‌آوران قدم پیش گذاشته‌اند تا منشا امید دادن و التیام بخشیدن به مشکلات مردم باشند.

آنهایی که در عرصه بین‌الملل و در رویدادهایی چون بازی‌های آسیایی، رقابت‌های جهانی و بازی‌های المپیک با تمام وجود برای سربلندی نام ایران و برافراشته شدن پرچمش جنگیده‌اند و از جان مایه گذاشته‌اند تا دل مردم شان را شاد کنند، حالا خواستار برطرف کردن دغدغه‌های زندگی همین مردم شده‌اند.

دغدغه ورزشکاران مردم هستند، همان‌هایی که با بردها و قهرمانی‌هایشان شاد شده‌اند و با باخت و شکست‌هایشان اشک ریخته‌اند. آنها خواستار آسایش و آرامش بیشتر برای مردم هستند و انگیزه و نیت دیگری ندارند.

ورزشکاران، قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران ثابت کرده‌اند همیشه کنار مردم بوده‌اند. این بخشی از مرام جدا ناشدنی ورزش و ورزشکار است که خودش را همیشه جزیی از مردم دانسته است. این مرزبندی کاملاً عیان است که بودن در کنار مردم معنایش بازی کردن در زمین دشمنان نیست. اتفاقاً ورزشکاران نشان داده‌اند که همیشه مقابل دشمنان ایستاده‌اند و این بار هم ماجرا همین است. آنها با مردم هستند و کنارشان مقابل دشمنان این سرزمین هم خواهند ایستاد.

اگر متنی منتشر می‌کنند و نکته‌ای را گوشزد می‌کنند باید حرف شان را شنید و منظورشان را به خیرخواهی برداشت کرد و برای رفع دغدغه‌هایشان و برآورده شده خواسته‌هایشان تلاش کرد. این وظیفه مسئولان است که بخوانند و بشنوند و اجابت کنند.

در شرایطی که مشکلات اقتصادی زندگی را برای مردم سخت و دشوار کرده است، برخی ملی‌پوشان و قهرمانان ورزش ایران با انتشار پست‌ها و استوری‌هایی خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان به مشکلات مردم شده‌اند. این مدال‌آوران خواستار فراهم کردن رفاه و آسایش بیشتر برای مردم شده‌اند و خواسته دیگری هم ندارند.

آنها که برای پرچم و اعتلای نام ایران سر و جان می‌دهند حاضر نیستند وجبی از خاک این سرزمین کم شود و خاری به چشم ایران عزیز برود. خواسته شان همان چیزیست که مسئولان سیاسی و دولت هم به آن اشاره کرده‌اند؛ بر طرف کردن مشکلات اقتصادی و معیشت مردم.

باید به نظر آنها احترام گذاشت، حرف‌هایشان را شنید و برای برآورده کردن خواسته‌هایشان زمان را از دست نداد. همه آنها دل در گرو نام و خاک ایران دارند و پایش بیفتد برای این نام و این خاک جان هم خواهند داد.

همانطور که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صدها ورزشکار، مربی و قهرمان و مدال‌آور در رکاب ایران ایستادند و شهید شدند اما حاضر نشدند وجبی از خاک ایران عزیز به دست دشمن بیفتد.

حالا هم این ورزشکاران ادامه دهنده راه همان ورزشکاران شهید هستند و برای ایران سر می‌دهند اما در کنارش دغدغه معیشت مردم را دارند و باید به خواسته‌هایشان توجه کرد و برای اجابتش بیش از گذشته تلاش کرد.