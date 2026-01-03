به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ کلاس‌های هفته آتی دانشکده‌های این دانشگاه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

با توجه به دستورالعمل مدیریت و تداوم فعالیت‌های آموزشی در شرایط خاص مصوب ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ شورای آموزشی دروس تئوری و نظری به صورت مجازی برگزار خواهد شد، دروس عملی به تعویق خواهد افتاد و در فرصت مناسب به صورت حضوری برگزار خواهد شد. کارآموزی‌ها در هفته آتی برگزار نخواهد شد.

فعالیت‌های کارورزی و رزیدنتی (ارائه خدمات درمانی) به صورت کاملاً حضوری ادامه خواهد یافت و در نهایت آزمون‌ها به صورت حضوری در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد.

هرگونه تغییر در برنامه‌های آموزشی از طریق معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشجویان پیشنهاد کرده است که با توجه به مجازی شدن کلاس‌های درس، دانشجویان تا زمان بازگشایی مجدد دانشگاه و برگزاری امتحانات نزد خانواده‌هایشان بازگردند. اما با این وجود، تاکنون الزامی برای تخلیه یا خروج از خوابگاه اعلام نشده است.