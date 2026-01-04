به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری سه‌شنبه گذشته (۹ دی‌ماه) در اطلاعیه‌ای به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجوز داد که کلاس‌های هفته پایانی نیمسال تحصیلی جاری را به صورت غیر حضوری برگزار کنند.

بر اساس این اطلاعیه اعلام شد که در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند کلاس‌ها را از روز ۱۴ دی‌ماه به شکل غیرحضوری برگزار کنند. در پی این تصمیم برخی دانشگاه‌ها برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری را تعطیل کردند.

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کلاس‌های آموزشی از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان هفته به صورت بر خط و از طریق این سامانه برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه عنوان شده است که امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری بدون تغییر و دقیقاً مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده قبلی از سوی دانشگاه، به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه صنعتی شریف

بر اساس تصمیم هیئت‌رئیسه دانشگاه صنعتی شریف؛ تمامی کلاس‌های درس ۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

نحوه برگزاری کلاس‌های مجازی از طریق مدرسین به دانشجویان اطلاع‌رسانی می‌شود. جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری بر گزار می‌شود؛ مگر این‌که ناظر تحصیلات تکمیلی جلسه در مشورت با معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده تصمیم دیگری اخذ کند.

در این اطلاعیه اعلام شده امتحانات نیم‌سال تحصیلی می‌تواند به تعویق بیافتد یا به‌صورت مجازی برگزار شود. همچنین حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه برای پیشبرد امور پژوهشی مجاز است.

اداره خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده با توجه مجازی شدن کلاس‌ها و تعویق یا مجازی شدن امتحانات در هفته پیش رو، دانشجویان کارشناسی تا ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۱۴ دی فرصت دارند خوابگاه‌های سه‌گانه شهید سلیمانی، طرشت ۲ و شهید احمدی روشن را ترک کنند.

دانشگاه علامه طباطبایی

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی؛ کلاس‌های درس این دانشگاه نیز ۱۴ تا ۱۸ دی‌ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

امتحانات پایان نیم‌سال تحصیلی مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام شده به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه تربیت مدرس

معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده است که کلاس‌های دانشگاه مطابق تقویم آموزشی مصوب و به صورت حضوری برگزار می‌شود.

هرگونه تغییر در نحوه برگزاری کلاس‌ها صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی دانشگاه اعلام خواهد شد و تا اطلاع ثانوی، برنامه آموزشی بدون تغییر ادامه دارد. حضور دانشجویان در کلاس‌ها الزامی است.

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، کلیه کلاس‌های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

با استناد به نامه شماره ۲۷۷۹۲۶/۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی پیش‌آمده و به منظور رفاه حال دانشجویان و کسب آمادگی ایشان برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، کلیه کلاس‌های آموزشی از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ تا پایان این نیمسال به صورت غیرحضوری و از طریق این درگاه برگزار می‌شود.

شایان ذکر است امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

در صورت هماهنگی با واحد آموزشی، برگزاری جلسات دفاع (پایان‌نامه / رساله) به صورت حضوری قابل انجام است. در غیر این صورت با هماهنگی واحد آموزشی به زمان دیگر موکول می‌شود.

دانشگاه علم و صنعت

معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

کلیه کلاس‌های دانشگاه در هفته شانزدهم آموزشی نیمسال تحصیلی ۱۴۰۴ در سامانه LMS و به صورت مجازی تشکیل خواهد شد. تمامی امتحانات به صورت حضوری و طبق برنامه اعلام شده قبلی برگزار می‌شود. کلیه جلسات دفاعیه نیز به صورت حضوری و طبق زمان‌بندی قبلی برگزار خواهد شد.

دانشگاه الزهرا

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا اعلام کرد که پیرو دستورالعمل ابلاغی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا و ناترازی‌های انرژی، به‌منظور رفاه حال دانشجویان و ایجاد آمادگی بهتر برای امتحانات پایان نیم‌سال اول، همه کلاس‌های دانشگاه الزهرا (س) در هفته پایانی ترم (۱۴ تا ۱۸ دی‌ماه) به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

امتحانات در طول هفته مذکور و نیز امتحانات پایان نیم‌سال اول، مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده دانشگاه، به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد:

به استناد نامه شماره ۲۷۷۹۲۶/۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در هفته شانزدهم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱. کلاس‌های دروس نظری و جلسات جبرانی از یکشنبه ۱۴ دی ماه لغایت چهارشنبه ۱۷ دی ماه به صورت غیرحضوری (مجازی) و از طریق درگاه آموزش الکترونیکی دانشگاه برگزار خواهند شد.

۲. آزمون‌های مربوط به دروس عملی و آزمایشگاهی در صورت نیاز و با تأیید واحد آموزشی مربوطه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

۳. کلیه جلسات دفاعیه به صورت حضوری و طبق برنامه زمان بندی قبلی برگزار خواهد شد.

۴. امتحانات پایان نیمسال به صورت حضوری و مطابق تقویم آموزشی دانشگاه در موعد مقرر برگزار می‌شود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص چگونگی برگزاری کلاس‌ها و نحوه برگزاری امتحانات اعلام کرد:

مطابق روال و سنوات گذشته، تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر عهده معاونت آموزشی همان دانشگاه است و هر دانشگاه متناسب با شرایط خود نسبت به برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی اقدام خواهد کرد.

با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا پایان کلاس‌های نیم‌سال اول سال تحصیلی جاری، دانشگاه‌ها می‌توانند در چارچوب آئین‌نامه آموزش ترکیبی، کلاس‌های باقیمانده را به‌صورت مجازی برگزار کنند. تصمیم‌گیری در این خصوص نیز بر عهده معاونت‌های آموزشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

بر این اساس دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در مورد برگزاری کلاس‌های درس تصمیماتی اتخاذ کردند.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ کلاس‌های هفته آتی دانشکده‌های این دانشگاه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دروس تئوری به صورت مجازی و پیشنهاد تخلیه خوابگاه

با توجه به دستورالعمل مدیریت و تداوم فعالیت‌های آموزشی در شرایط خاص مصوب ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ شورای آموزشی دروس تئوری و نظری به صورت مجازی برگزار خواهد شد، دروس عملی به تعویق خواهد افتاد و در فرصت مناسب به صورت حضوری برگزار خواهد شد. کارآموزی‌ها در هفته آتی برگزار نخواهد شد.

فعالیت‌های کارورزی و رزیدنتی (ارائه خدمات درمانی) به صورت کاملاً حضوری ادامه خواهد یافت و در نهایت آزمون‌ها به صورت حضوری در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد.

هرگونه تغییر در برنامه‌های آموزشی از طریق معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشجویان پیشنهاد کرده است که با توجه به مجازی شدن کلاس‌های درس، دانشجویان تا زمان بازگشایی مجدد دانشگاه و برگزاری امتحانات نزد خانواده‌هایشان بازگردند. اما با این وجود، تاکنون الزامی برای تخلیه یا خروج از خوابگاه اعلام نشده است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کلیه کلاس‌های درس از یکشنبه ۱۴ دی‌ماه تا پایان هفته به‌صورت برخط (مجازی) برگزار خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، برنامه آموزشی کلاس‌های تئوری کلیه رشته‌ها مجازی و دقیقاً مطابق با برنامه‌های عادی آموزشی دنبال می‌شود.

همچنین کلاس‌های مقاطع کارآموزی، کارورزی و دوره‌های دستیاری پزشکی (استاژری، انترنی و رزیدنتی) و کارآموزی سایر رشته‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه، کماکان به‌صورت حضوری برگزار می‌شود. امتحانات تمامی مقاطع حضوری برگزار می‌شود.