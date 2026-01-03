قربان نجفی بازیگر نمایش های رادیویی، سینما و تلویزیون درباره سریال «بهار شیراز» که این شب ها از شبکه دو پخش می شود به خبرنگار مهر گفت: در سینما و تلویزیون تاکنون نقش کمدی به این معنا بازی نکرده بودم، هرچند همیشه معتقد بودم ظرفیت اجرای کمدی را دارم.

وی که پیش از این در سریالی امنیتی به تهیه کنندگی ابوالفضل صفری ایفای نقش کرده بود، ادامه داد: آقای صفری این توانایی را می‌شناخت و بر همین اساس پیشنهاد حضور در این سریال کمدی که اینجا هم تهیه کننده اش خود او است، مطرح شد. هرچند آنچه در ذهن من بود به‌طور کامل محقق نشد، اما تلاش کردم شخصیت را متناسب با موقعیت و ظرفیت‌های کاراکتر شکل بدهم.

این بازیگر با اشاره به اینکه بیشتر در نقش های منفی دیده شده است، گفت: من هم نقش مثبت داشته‌ام و هم نقش منفی، اما ترجیح می‌دهم از واژه «خاکستری» استفاده کنم، چون شخصیت‌ها معمولاً سیاه و سفید نیستند. برای یک بازیگر، مثبت یا منفی بودن نقش تفاوتی ندارد؛ مهم این است که نقش ظرفیت پرداخت داشته باشد و امکان مانور و خلق شخصیت را فراهم کند. با این حال در فضای فعلی، معمولاً نقش‌های کمدی به بازیگرانی سپرده می‌شود که سابقه مشخصی در این ژانر دارند و به همین دلیل انتخاب من می‌توانست برای کارگردان ریسک محسوب شود. با این حال هم تهیه کننده و هم حسن وارسته کارگردان که از دوستان قدیمی من هستند، به من اعتماد کردند و این اعتماد برایم بسیار ارزشمند بود.

وی درباره جزئیات نقش خود در سریال توضیح داد: شخصیت من در «بهار شیراز» یک معلم است و این شغل به‌طور طبیعی اجازه نمی‌دهد وارد برخی فضاهای اغراق‌آمیز کمدی شد. اما تلاش کردم تا جایی که امکان دارد، در موقعیت‌های درست از ظرفیت طنز استفاده کنم و در بخش‌هایی هم فضا را برای درخشش سایر بازیگران فراهم کنم و به نوعی به آنها پاس گل بدهم.

نجفی با اشاره به روند تولید و پخش سریال گفت: این سریال در ۷۰ قسمت تولید شده و تصویربرداری آن به پایان رسیده و اکنون در مرحله تدوین قرار دارد. به نظرم هرچه داستان جلوتر می‌رود، فضا و شخصیت‌ها بهتر برای مخاطب جا می‌افتند.

این بازیگر درباره بازخوردها نیز اظهار کرد: از کسانی که سریال را دیده‌اند، بازخوردهای مثبتی دریافت کرده‌ام، اما واقعیت این است که شبکه دو در حال حاضر مخاطبان گسترده‌ای ندارد و بخشی از مردم اصولاً سراغ این شبکه نمی‌روند. اگر سریال در شبکه‌های دیگر یا در آی‌فیلم بازپخش شود، قطعاً دیده‌شدن آن بیشتر خواهد شد. متأسفانه مخاطبان تلویزیون در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده‌اند و این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت.

نجفی درباره قصه نیز اضافه کرد: ما یک خانواده معلم شیرازی داریم که با اتفاقات مختلف مواجه هستند. در طول کار، گروه بازیگران و عوامل واقعاً به یک خانواده تبدیل شدند و همین همدلی باعث شد هر آنچه جلوی دوربین اتفاق می‌افتاد، طبیعی و باورپذیر باشد. ما به‌درستی روی شخصیت‌ها سوار شده بودیم و قصه مسیر خودش را پیدا کرده بود.

وی در پایان یادآور شد: داستان «بهار شیراز» بر پایه زندگی روزمره شکل گرفته و به اتفاقات، مسائل، چالش‌ها و درگیری‌هایی می‌پردازد که ممکن است برای هر خانواده‌ای رخ دهد؛ قصه‌ای نزدیک به زندگی و برگرفته از واقعیت‌های روزمره مردم.