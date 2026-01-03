دریافت 35 MB کد خبر 6710898 https://mehrnews.com/x3b447 ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ کد خبر 6710898 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ جزئیات اولیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا منابع خبری از حملات به کاخ ریاست جمهوری، چندین پایگاه نظامی، یک فرودگاه در پایتخت ونزوئلا و لاگوایرا خبر دادند. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از حمله موشکی آمریکا به نقاط مختلف ونزوئلا فیلمی از انفجار در فرودگاه هیگروت در ایالت میراندای ونزوئلا ونزوئلا: آمریکا به کاراکاس حمله کرده است/ انفجارهای شدید+ فیلم وزارت خارجه: حمله آمریکا به ونزوئلا مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است تاکید ونزوئلا بر حمایت کامل از ایران و هشدار درباره مداخلات آمریکا برچسبها ونزوئلا دولت ونزوئلا ارتش آمریکا ایالات متحده امریکا حمله آمریکا به ونزوئلا
