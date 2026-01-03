دریافت 35 MB
جزئیات اولیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا

منابع خبری از حملات به کاخ ریاست جمهوری، چندین پایگاه نظامی، یک فرودگاه در پایتخت ونزوئلا و لاگوایرا خبر دادند.

    • تنها IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 3
      پاسخ
      الان سوای مردم که پشت مادورو هستن این بنده خدا الان بیاد یه فراخوان بده به کارتلهای مواد مخدر که به بهانه اونها امریکا حمله کرده بیان کنار دولت و با امریکایی ها در گیر شن قطعا همین اومدن کارتل مردم رو هم دلگرم میکنه

