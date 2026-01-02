تاکید ونزوئلا بر حمایت کامل از ایران و هشدار درباره مداخلات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای ضمن ابراز همبستگی کامل با ملت و دولت ایران از تمامی طرف‌ها خواست تا از اتخاذ مواضع مداخله‌جویانه‌ای که ثبات منطقه را تهدید می‌کند، خودداری کنند.

وزارت خارجه ونزوئلا همچنین اعلام کرد که اظهارات اخیر آمریکا تهدیدی برای صلح بین‌المللی محسوب شده و روند دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر احترام متقابل را دشوار می‌سازد.

این وزارتخانه افزود: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که از حوزه‌های تفاهمی حمایت کند که در آنها حق ایران برای مدیریت امور داخلی‌اش محترم شمرده می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشیال در ادامه مواضع خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، از اغتشاش و آشوب در داخل ایران حمایت کرد.