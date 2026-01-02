  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱:۵۲

تاکید ونزوئلا بر حمایت کامل از ایران و هشدار درباره مداخلات آمریکا

تاکید ونزوئلا بر حمایت کامل از ایران و هشدار درباره مداخلات آمریکا

وزارت امور خارجه ونزوئلا ضمن تاکید بر حمایت کامل از ایران، درباره تبعات مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای ضمن ابراز همبستگی کامل با ملت و دولت ایران از تمامی طرف‌ها خواست تا از اتخاذ مواضع مداخله‌جویانه‌ای که ثبات منطقه را تهدید می‌کند، خودداری کنند.

وزارت خارجه ونزوئلا همچنین اعلام کرد که اظهارات اخیر آمریکا تهدیدی برای صلح بین‌المللی محسوب شده و روند دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر احترام متقابل را دشوار می‌سازد.

این وزارتخانه افزود: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که از حوزه‌های تفاهمی حمایت کند که در آنها حق ایران برای مدیریت امور داخلی‌اش محترم شمرده می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشیال در ادامه مواضع خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، از اغتشاش و آشوب در داخل ایران حمایت کرد.

کد خبر 6710741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها