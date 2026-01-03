دریافت 29 MB
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

فیلمی از انفجار در فرودگاه هیگروت در ایالت میراندای ونزوئلا

هواپیماهای جنگی با پرواز در ارتفاع پایین اهدافی نامشخص را چندین‌بار مناطق مختلف ونزوئلا را هدف قرار داده‌اند.

