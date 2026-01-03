دریافت 29 MB کد خبر 6710873 https://mehrnews.com/x3b43C ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴ کد خبر 6710873 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴ فیلمی از انفجار در فرودگاه هیگروت در ایالت میراندای ونزوئلا هواپیماهای جنگی با پرواز در ارتفاع پایین اهدافی نامشخص را چندینبار مناطق مختلف ونزوئلا را هدف قرار دادهاند. کپی شد مطالب مرتبط ونزوئلا: آمریکا به کاراکاس حمله کرده است/ انفجارهای شدید+ فیلم تصاویری از حمله موشکی آمریکا به نقاط مختلف ونزوئلا تاکید ونزوئلا بر حمایت کامل از ایران و هشدار درباره مداخلات آمریکا جزئیات اولیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا ترامپ و سیاست بحرانسازی؛ چرا ایران به «ناجی خارجی» بیاعتماد است؟ وزارت خارجه: حمله آمریکا به ونزوئلا مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است برچسبها ایالات متحده امریکا ونزوئلا حمله هوایی حمله آمریکا به ونزوئلا
