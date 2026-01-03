  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

وزارت خارجه: حمله آمریکا به ونزوئلا مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است

وزارت خارجه: حمله آمریکا به ونزوئلا مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است

وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل و مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای به تجاوز نظامی آمریکا به کشور ونزوئلا واکنش نشان داد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

۱۴۰۴/۱۰/۱۳

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را به‌شدت محکوم می‌کند.

حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است که باید فوراً از سوی سازمان ملل متحد و همه دولت‌هایی که دغدغه حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی دارند، صریحاً محکوم شود.

تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد، نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است که پیامدهای آن متوجه کل نظام بین‌الملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل را بیش از پیش در معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد داد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکابی در جریان این تجاوز نظامی تأکید می‌کند.

کد خبر 6710978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها