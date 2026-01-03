دریافت 38 MB کد خبر 6710884 https://mehrnews.com/x3b43Q ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ کد خبر 6710884 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ تصاویری از حمله موشکی آمریکا به نقاط مختلف ونزوئلا منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در پایتخت ونزوئلا و حمله هوایی ارتش آمریکا خبر دادند. کپی شد مطالب مرتبط فیلمی از انفجار در فرودگاه هیگروت در ایالت میراندای ونزوئلا جزئیات اولیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا ونزوئلا: آمریکا به کاراکاس حمله کرده است/ انفجارهای شدید+ فیلم تاکید ونزوئلا بر حمایت کامل از ایران و هشدار درباره مداخلات آمریکا وزارت خارجه: حمله آمریکا به ونزوئلا مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است برچسبها حمله آمریکا به ونزوئلا حمله هوایی حمله موشکی ارتش آمریکا
