۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

حاشیه های دیدار عیدانه با رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهدای اقتدار

حاشیه های دیدار عیدانه با رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهدای اقتدار

از فرزندان مدافع وطن تا مدافعان حرم: تا آخرین نفس سرباز آقاییم را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

