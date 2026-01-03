خبرگزاری مهر -گروه استانها-راضیه سالاری: حاج قاسم نه تنها یک استراتژیست نظامی مؤثر در معادلات منطقای بود، بلکه به واسطه اخلاص، سادهزیستی و مردمداری به چهرهای محبوب و نمادین در میان طیف وسیعی از مردم تبدیل شد. زندگی پرثمر و شهادت آسمانی او، فصل نوینی در تاریخ مقاومت منطقه گشود و میراثی جهادی را برجای گذاشت که همچنان الهامبخش است.
شهادت او در سحرگاه ۱۳ دی ۱۳۹۸ در نزدیکی فرودگاه بغداد، در حملهای آمریکایی، موجی از اندوه و همدلی بیسابقه را در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه ایجاد کرد. تشییعکنندگان چندمیلیونی در تهران که از آن به عنوان یکی از بزرگترین گردهماییهای تاریخ ایران پس از تشییع امام خمینی (ره) یاد میشود، گواه روشنی بر جایگاه مردمی این سردار بود.
از روستای قناتملک تا فرماندهی نیروی قدس
قاسم سلیمانی در ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ در روستای قناتملک از توابع کرمان در خانوادهای متدین و عاشق اهل بیت (ع) چشم به جهان گشود. دوران نوجوانی و جوانی او با کارگری در کرمان سپری شد تا اینکه پیش از انقلاب اسلامی، جذب نهضت امام خمینی (ره) گردید. پس از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، حضوری مستمر و اثرگذار در جبهههای نبرد داشت. او از فرماندهان لشکر ۴۱ ثارالله و مسئول امنیت مناطق شرقی کشور بود و در عملیاتهای مهمی مانند والفجر ۸، کربلای ۴ و ۵ حضور داشت و مجروح شد. این دوران، پایههای شخصیت نظامی و مدیریت جهادی او را تشکیل داد. رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودهاند: پایهگذاری امثال قاسم سلیمانیها در دوران دفاع مقدس گذاشته شد.
وصیتنامه الهی-سیاسی؛ میراث ماندگار سردار
متن وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی، آیینهای از بینش عمیق دینی و انقلابی اوست. او در این وصیتنامه، با بیانی عارفانه و حماسی، سپاس گزاری خود از نعمت درک محضر امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری را ابراز کرده و بارها بر اهمیت حفظ انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه به عنوان «حرم» اسلام تأکید میکند.
او خطاب به هم رزمانش مینویسد: «بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرمها میمانند… دور [خیمه ولایت] بچرخید و از آن خارج نشوید». این کلمات، هسته مرکزی مکتب فکری و عملی او را تشکیل میدهد.
امام جمعه بندر خمیر: شهید سلیمانی مکتبی زنده در جان جوانان و امید مستضعفان عالم است
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی در گفتوگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی نه تنها یک شخص، بلکه یک «مکتب» است که به فرموده امام خمینی (ره) در جان جوانان و در میان ملتهای قهرمان مسلمان منطقه حضور دارد.
وی شهید سلیمانی را الگویی برجسته در تراز مکتب علوی و تجلیبخش حقیقت باطنی اسلام دانست.
الگوی تجلیبخش اسلام ناب
امام جمعه بندر خمیر شهید سلیمانی را «الگویی برجسته در دوران معاصر» خواند و افزود: او انسانی در تراز مکتب علوی بود که توانست منویات دین و حقیقت باطنی اسلام را با رأفت نسبت به مستضعفان و جدیت در مقابله با دشمنان اسلام متجلی کند.
صالحی با اشاره به وجهه فرامذهبی و فرا آئینی شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: حتی غیرمسلمانان نیز به حضور و اثر خیر او امیدوار بودند و این از دلایل محبوبیت او در میان اقشار مختلف است. وی تأکید کرد: شهید سلیمانی با توکل به خدا، تعبد به شرع مقدس و توسل به اهلبیت (ع) مسیری را طی کرد که موجب احترام گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی به خدمتگزاری و صداقت او شد.
وی با اشاره به سیره عملی شهید سلیمانی در عبور از قطببندیهای رایج گفت: دوگانهسازیها از مخربترین الگوهای اختلافانگیز در جوامع معاصر است که شکافهای اجتماعی را تعمیق میبخشد و سرمایههای اجتماعی را فرسوده میکند. شهید سلیمانی این تهدید را به فرصتی برای همگرایی، ایجاد همدلی و توسعه عرصه برادری در جهان اسلام اعم از شیعه و سنی تبدیل کرد.
ترکیب میدان و دیپلماسی؛ تلفیق قهر و مهر
امام جمعه بندر خمیر با استناد به سیره قرآنی، شهید سلیمانی را نمادی از پیوند «میدان» و «دیپلماسی» و تلفیق «قهر» در برابر دشمنان و «مهر» نسبت به مردم دانست و گفت: همانگونه که قرآن کریم پیامبر (ص) را «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» توصیف میکند، حاج قاسم نیز در برابر دشمنان جدی و در عین حال نسبت به مستضعفان دلی رقیق و سرشار از عطوفت داشت.
شعیب صالحی در پایان با اشاره به شعار «حرمت جمهوری اسلامی، حرمت اسلام» از سوی شهید سلیمانی، تصریح کرد: نگاه او بر پایه جمعکردن همه آحاد ملت زیر چتر حاکمیت اسلام و نگاه توحیدی بود. وی ابراز امیدواری کرد: به برکت خون این شهید بزرگوار، توفیق دوستی و وحدت بیشتر بین مسلمانان و عمل به تکلیف در قبال امت اسلامی فراهم آید.
مدیر حوزههای علمیه خواهران هرمزگان: مکتب حاجقاسم، الگوی تمامعیار وحدت و تربیت نسل جوان است
راضیه عباسیندوشن، مدیر حوزههای علمیه خواهران استان هرمزگان، با تأکید بر مکتب انسانساز و وحدتآفرین سردار شهید حاجقاسم سلیمانی، گفت: ایشان الگویی کامل برای جوانان هستند و همواره بر لزوم حفظ وحدت و کمک به نسل جوان در مسیر تربیت دینی تأکید داشتند.
نگاه انسانی و پدرانه حاج قاسم به همه جوانان
راضیه عباسیندوشن در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر عمیق مکتب حاجقاسم سلیمانی در جامعه، اظهار داشت: شهید سلیمانی نه تنها اسوه ایثار و مقاومت، بلکه نماد اتحاد و همدلی میان تمام اقشار ملت ایران و جهان اسلام بودند.
وی افزود: حاجقاسم بهطور ملموس باور داشت که تمام مردم، به ویژه نسل جوان، سرمایههای اصلی کشور هستند. ایشان میفرمودند: «حتی دختر کمحجاب هم دختر من است» و این بیان، نشاندهنده نگاه عمیقاً انسانی، پدرانه و مسئولیتپذیر ایشان نسبت به تمامی جوانان بود.
هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمن از ناآگاهی جوانان
مدیر حوزههای علمیه خواهران هرمزگان ادامه داد: از منظر مکتب حاجقاسم، نباید هیچ جوانی را به دلیل اشتباه یا ناآگاهی رها کرد. برخی از نوجوانان و جوانان ممکن است در مسیرهایی قرار گیرند که با ارزشهای اخلاقی و دینی همخوانی ندارد؛ وظیفه ماست که با منطق، محبت و راهنمایی دلسوزانه به آنها کمک کنیم، زیرا آنها نیز «دختران و پسران ما» هستند.
عباسیندوشن با هشدار نسبت به توطئههای دشمنان در بهرهبرداری از ضعفهای آگاهیبخشی، تصریح کرد: دشمن همواره درصدد سوءاستفاده از ناآگاهی یا مشکلات جوانان برای ایجاد شکاف در جامعه است. ما با ترویج مکتب حاجقاسم که بر محور وحدت، مسئولیتپذیری و تربیت نسل امیدوار تأکید دارد، میتوانیم مانع از نفوذ این توطئهها شویم.
لزوم ترویج سبک زندگی شهید سلیمانی در میان نسل جوان
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد تربیتی مکتب حاجقاسم اشاره کرد و گفت: این مکتب تنها به شجاعت نظامی محدود نمیشود، بلکه درسهای بزرگی در سبک زندگی اسلامی، سادهزیستی، مردمداری و مسئولیتپذیری در قبال تمام امت اسلامی دارد. ما در حوزههای علمیه خواهران تلاش میکنیم این ابعاد را بهویژه برای دختران و بانوان نسل جوان تبیین کنیم.
عباسیندوشن با تأکید بر موقعیت ویژه استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: این استان بهعنوان نگین مقاومت در جنوب کشور، همواره خاستگاه مردان و زنان بزرگی بوده که در خط مقدم دفاع از ارزشها ایستادهاند. مکتب حاجقاسم برای مردم این دیار بسیار ملموس و قابل درک است و ما وظیفه داریم این پیوند معنوی را با برنامهریزیهای فرهنگی و آموزشی مستحکمتر کنیم.
نقش پیشگام بانوان در تبیین مکتب شهادت
وی به نقش بانوان در تبیین و گسترش ارزشهای مکتب شهادت اشاره کرد و گفت: خواهران طلبه و فرهنگیان زن در استان، پیشگامان انتقال مفاهیم عمیق این مکتب به نسل جوان و نوجوان هستند. آنان با زبان هنر، آموزش و گفتمانسازی میتوانند چهره حقیقی این شهید بزرگوار را که سراسر محبت و استواری بود، به درستی معرفی کنند.
دعوت از همه نهادهای فرهنگی برای همکاری مشترک
این مسئول حوزه علمیه در پایان با دعوت از همه نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای استان، تصریح کرد: حفظ و ترویج میراث حاجقاسم سلیمانی، یک وظیفه ملی و فراقومی است. انتظار میرود با همکاری و هماهنگی بیشتر بین تمام دستگاهها، برنامههای منسجم و تأثیرگذاری برای نسل جوان طراحی و اجرا شود تا دشمن نتواند از فاصلههای احتمالی بین آرمانهای نسلها سوءاستفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه خواهران در استان هرمزگان، با الهام از این مکتب، برنامههای تربیتی و آموزشی خود را بهسوی جذب، هدایت و همراهی نسل جوان سوق داده و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمه الزهرا (س): مکتب شهید سلیمانی، درسنامه بصیرت و اخلاص برای نسل جوان است
معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) شهرستان پارسیان، در سالروز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی با تأکید بر اینکه این شهید والامقام تنها یک فرد نبود، بلکه یک مکتب درسآموز است، گفت: سردار سلیمانی با عقلانیت، ایستادگی و اخلاص، الگویی زنده از انسان تراز اسلام ناب را به نمایش گذاشت.
لیلا عزیز پوریان، معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) پارسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار، بر نقش مکتب فکری و عملی او در تربیت نسل جوان تأکید کرد.
عزیز پوریان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نگاه مکتبی به شهید سلیمانی، اظهار داشت: آنچه شهید سلیمانی را به چهرهای ماندگار و محبوب در میان امت اسلامی تبدیل کرد، تنها عملکرد نظامی و امنیتی ایشان نبود، بلکه بینش عمیق، اخلاص بینظیر و روحیه تعبد در برابر ولایت بود که از او اسوهای ساخت برای همه آزادگان جهان است.
وی افزود: قرآن کریم در آیه ۹۶ سوره مریم میفرماید که خداوند برای اهل ایمان و عمل صالح، محبتی در دلها قرار میدهد. این وعده الهی در مورد شهید سلیمانی به روشنی تحقق یافت؛ زیرا او با تمام وجود در مسیر یاری دین و دفاع از حریم ولایت گام برداشت و همین صداقت و صلابت، محبوبیت او را در دلها نهادینه کرد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) پارسیان، عقلانیت را یکی از ارکان اصلی مکتب سلیمانی برشمرد و گفت: ایستادگی ایشان در برابر دشمنان، نه از روی احساسات زودگذر، بلکه بر پایه درکی عمیق از ضعف دشمن و توانمندیهای خودی بود. این عقلانیت انقلابی، امروز به عنوان درس بزرگی برای مدیران و جوانان ماست.
عزیز پوریان همچنین به نقش اخلاص سردار در موفقیتهای او اشاره کرد و یادآور شد: هرگاه از ایشان تمجید میشد، تواضع پیشه کرده و همه کارها را از خدا میدانست. همین روحیه و استقامت در شرایط سخت، رمز پیروزیهای بزرگ و الهامبخش بودن این شهید عزیز است.
وی در پایان تأکید کرد: حوزههای علمیه به ویژه نهادهای فرهنگی، مسئولیتی سنگین در تبیین و ترویج مکتب شهید سلیمانی دارند این مکتب را به نسل جوان بشناسانیم تا با الگوگیری از سیره عملی او، در مسیر ساختن جامعه اسلامی مبتنی بر ارزشهای ناب انقلابی گام بردارند.
امروز نام قاسم سلیمانی، به گفته رهبر انقلاب، به «اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام» تبدیل شده است. او با زندگی مجاهدانه و شهادت آسمانیاش، نه تنها یک الگوی نظامی، که اسوهای از یک انسان متعهد، متواضع و عاشق در راه آرمانهایش به جای گذاشت. مسیر پرفروغ او، که از دل روستاهای کرمان آغاز شد و تا قلب معادلات منطقهای و مرزهای عقیدتی گسترش یافت، همچنان پر رهرو است و یاد او، به عنوان سرداری که «دلها» را فتح کرد، در خاطر تاریخ مقاومت جاودانه خواهد ماند.
