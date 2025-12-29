  1. سیاست
  2. رهبری
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله شفیعی

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله شفیعی

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت آیت‌الله سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت فقیه مجاهد و آگاه آیت‌الله سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، ابوالشهید مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید علی شفیعی رحمت‌الله علیه را که از علمای وارسته‌ی خوزستان بودند، به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان و همه‌ی مردم اهواز تسلیت عرض می‌کنم. این عالم پرهیزگار، علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سابقه‌ی جهادی و خدماتی از دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله تا اکنون بودند و ان‌شاءالله با قبول الهی مشمول رحمت و مغفرت خداوند می‌باشند.

سید علی خامنه‌ای

کد خبر 6706001
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها