وزیر خارجه ونزوئلا پس از تماس تلفنی با عراقچی:

حمایت و همبستگی دولت و ملت ایران را دریافت کردیم

وزیر خارجه ونزوئلا با اشاره به تماس تلفنی خود با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: در این گفت‌و گو، حمایت و همبستگی دولت و ملت ایران با ونزوئلا در برابر تجاوز آمریکا دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ونزوئلا در پیامی با اشاره به تماس تلفنی خود با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: در این گفت‌و گو، حمایت و همبستگی دولت و ملت ایران با ونزوئلا در برابر نقض آشکار حقوق بین‌الملل از سوی ایالات متحده دریافت شد.

ایوان خیل پینتو در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ایران خواستار آن است که منطقه بار دیگر به منطقه‌ای عاری از تنش تبدیل شده و صلح در آن برقرار شود، حملات و تهدیدها متوقف گردد و نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و سیلیا فلورس، همسر او آزاد شده و به وطن خود بازگردند.

