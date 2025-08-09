  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

پیام وزیرخارجه ونزوئلا به عراقچی؛ تمایل برای تقویت همکاری با ایران

پیام وزیرخارجه ونزوئلا به عراقچی؛ تمایل برای تقویت همکاری با ایران

وزیر خارجه ونزوئلا در پیامی به وزیر امور خارجه کشورمان از تمایل دولت بولیواری برای تقویت همکاری با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایوان خیل پینتو» به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط ایران و ونزوئلا پیامی را به سید عباس عراقچی تقدیم کرد. متن پیام به شرح زیر است:

جناب آقای سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

کاراکاس، ۹ اوت ۲۰۲۵

با سلام و احترام، اینجانب به نمایندگی از مردم، دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و شخص خودم، افتخار دارم که به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ونزوئلا و ایران، گرم‌ترین سلامها را خدمت جنابعالی ابلاغ نمایم.

وزیر محترم؛

اتحاد جامع راهبردی میان ونزوئلا و ایران در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری گسترش یافته است. در همین راستا، دولت بولیواری تمایل خود را برای تقویت همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس با نقشه راه همکاری ۲۰۲۲-۲۰۴۲ و هم افزایی ها در زمینه چندجانبه گرایی، به ویژه در چارچوب گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد که موجب تحکیم نظم نوین جهانی عادلانه، صلح آمیز، برابر، چندمرکزی و چندقطبی می‌شود، اعلام می‌دارد.

احترامات خود را خدمت شما دوست عزیز تجدید می‌نمایم.

ایوان خیل

وزیر خارجه ونزوئلا

کد خبر 6555078
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها