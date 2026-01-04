شهید سلیمانی؛ معمار وحدت میدانی و شکست پروژه تروریسم تکفیری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - زینب مختاری: امروز که شش سال از ۱۳ دی ماه ۹۸ می‌گذرد، در هیاهوی ظلمات جهان و سعی روز افزون قدرت‌های پوشالی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی در از بین بردن امنیت منطقه، ضروری است که به نقش شهید سلیمانی در ریشه کن کردن گروه‌های تروریستی مانند داعش بپردازیم.

شناخت عمیق شهید سپهبد قاسم سلیمانی از تروریسم تکفیری، فراتر از یک تهدید نظامی صرف بود. او این پدیده را به عنوان یک پروژه سازمان‌یافته با پشتیبانی قدرت‌های خارجی می‌دید. این درک هوشمندانه از ماهیت واقعی تهدید، پایه و اساس انجام اقداماتی جامع و چندبعدی را برای مقابله با آن فراهم آورد که ریشه‌های آن را شناسایی و پیوندهای آن را با جریان‌های استکباری به درستی تشخیص داد.

این امر در عمل، منجر به شکل‌گیری و استحکام محور مقاومت در منطقه شد و تروریست‌ها را در عراق و سوریه با شکست‌های سنگینی مواجه ساخت.

شناسایی تروریسم به عنوان پروژه سازمان‌یافته غربی‌ها

محمد حسین شفیعی‌ها، کارشناس سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بی‌بدیل شهید سلیمانی در تأمین امنیت پایدار منطقه، راهبرد ایشان در مقابله با تروریسم تکفیری را یک رویکرد جامع، چندبعدی و فراتر از اقدامات نظامی توصیف کرد و گفت: شهید سلیمانی به عنوان فرمانده برجسته سپاه قدس، با درک عمیق و شناخت دقیق از ماهیت تروریسم تکفیری، این پدیده را نه یک جریان خودجوش، بلکه پروژه‌ای سازمان‌یافته با پشتیبانی قدرت‌های غربی و منطقه‌ای تحلیل می‌کرد و حقیقت امر نیز همین بود.

وی به ارتباط این گروه‌های تروریستی با جریان‌های استکباری هم اشاره کرد و افزود: اعترافات صریح مقامات غربی و آمریکایی مبنی بر ایجاد داعش برای اهدافی در منطقه غرب آسیا، گواهی بر این ادعاست. ایشان با شناخت دقیق از این تروریست‌ها، پیوند این گروه‌ها را با جریان استکباری و رژیم‌های منطقه‌ای به خوبی شناسایی کرده بود.

این کارشناس سیاسی تأکید کرد: شهید سلیمانی با بهره‌گیری از شناخت عمیق خود، توانست راهبرد مقابله با تروریسم تکفیری را به خوبی طراحی و به مرحله اجرا درآورد. این راهبرد بر چندین محور اساسی استوار بود که از جمله آن می‌توان به تقویت وحدت میدانی میان نیروهای مقاومت در منطقه و ارتقای توان عملیاتی و ایمانی نیروهای مردمی اشاره کرد. شهید سلیمانی صرفاً به ابعاد نظامی توجه نداشت و به این نتیجه رسیده بود که بدون آگاه‌سازی و سازماندهی نیروهای مردمی، موفقیت در این عرصه میسر نخواهد بود.

تشکیل گروه‌های مقاومت، میراث‌شهید سلیمانی است

شفیعی‌ها با اشاره به دیگر راهبرد مهم سردار سلیمانی در مقابله با تروریسم تکفیری، اظهار داشت: یکی دیگر از این راهبردها، عملیات پیش‌دستانه و هوشمندی بود که برای تضعیف زیرساخت‌های تروریست‌ها طراحی کرده بود. همچنین افشای اهداف واقعی پشتیبانان خارجی گروه‌های تکفیری مانند داعش، اقدام مهم دیگری بود که شهید سلیمانی در این مسیر به آن پرداخت. این تبیین اهداف در همراه کردن روسیه بسیار تأثیرگذار بود.

وی ادامه داد: تأکید بر جنبش‌های مردمی و بسیج عمومی علیه افراطی‌گرایی از دیگر فعالیت‌هایی بود که شهید سلیمانی در عراق، افغانستان، یمن و… انجام داد. این راهبرد در عمل منجر به تشکیل محورهای مقاومت در منطقه شد که با رشادت‌های شهید بزرگوار و همراهانش، تروریست‌ها را در عراق و سوریه با شکست‌های سخت و سنگینی مواجه کرد.

هماهنگی میدان و دیپلماسی، در مکتب شهید سلیمانی

شفیعی‌ها به نقش شهید سلیمانی در عرصه دیپلماسی هم اشاره کرد و گفت: شهید سلیمانی، معتقد بود دیپلماسی و میدان دو بازوی مکمل یکدیگرند و هیچ‌کدام نمی‌توانند بدون یکدیگر منافع ملی و امنیت پایدار را به صورت کامل تأمین کنند. او برخلاف کسانی که تصور می‌کردند کار نظامی مانع کار سیاسی است در عمل ثابت کرد که دست برتر در میدان نبرد، می‌تواند قدرت چانه‌زنی در میز مذاکره را به شدت افزایش دهد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: شهید سلیمانی فراتر از یک فرمانده نظامی، یک دیپلمات هوشمند و برجسته بود که زبان رهبران منطقه و جهان را به خوبی می‌فهمید. او در مذاکراتش بسیار صریح، منطقی و در عین حال اخلاق‌مدار بود.

وی تاکید کرد: هنر بزرگ او این بود که می‌توانست گروه‌های مختلف با عقاید متضاد و حتی متعارض را دور یک میز جمع کند و آن‌ها را به سمت یک هدف مشترک، که همان مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت منطقه بود، هدایت نماید.

مبارزه اعتقادی و اجتماعی همگام با نبرد نظامی

شفیعی‌ها در پاسخ به چرایی گسترش مبارزه شهید سلیمانی به عرصه‌های اجتماعی و اعتقادی، بیان کرد: شهید سلیمانی با درک عمیق از ماهیت چندبعدی تروریسم، یک رویکرد جامع را اتخاذ کرد که فراتر از اقدامات صرفاً نظامی بود. او معتقد بود که ریشه‌کنی تروریسم، نیاز به مقابله همزمان در عرصه‌های فکری، اجتماعی و اعتقادی دارد.

وی به تهدید فرهنگی و هویتی جریان‌های تروریستی بر علیه ملت‌ها هم اشاره کرد و توضیح داد: تروریسم تکفیری تنها یک تهدید نظامی نبود، بلکه تهدیدی هویتی و فرهنگی علیه ملت‌های منطقه محسوب می‌شد بنابراین تقویت پایه‌های اجتماعی و اعتقادی مقاومت، موجب ایجاد یک مانع برای نفوذ اندیشه‌های افراطی مثل داعش شد. شهید سلیمانی نمی‌توانست صرفاً با یک عملیات نظامی در سرزمینی که از لحاظ ملیت با آن مردم متفاوت بود به موفقیت برسد، این امر در سایه اقناع قلوب و مشارکت دادن مردم میسر می‌شد.

این کارشناس افزود: مردم با تمام وجود حس کردند که تا با هم متحد نشوند و یک مشارکت وسیع مردمی شکل نگیرد، نمی‌توانند با این غده سرطانی مقابله کنند. همچنین بعد از جنگ، بازسازی مناطق آزاد شده و خدمت‌رسانی به مردم جنگ‌زده، بخش جدایی‌ناپذیر از راهبرد مقابله با تروریسم شهید سلیمانی بود.

ایران؛ سد محکم احیای تروریسم در منطقه

شفیعی‌ها با برشمردن دستاوردهای راهبردی شهید سلیمانی گفت: آن شهید نسبت به ایجاد و تقویت شبکه‌های مقاومت محلی در عراق و سوریه همت گماشت. با کمک به یگان‌های مردمی، هم در عراق با تشکیل حشدالشعبی و هم نیروهای مدافعی که در سوریه بودند، ساختاری ایجاد کرد که نه‌تنها داعش را شکست داد، بلکه به عنوان یک سازه دفاعی ماندگار در برابر بازگشت تروریسم عمل می‌کند.

وی با اشاره به افزایش عمق استراتژیک امنیت ایران افزود: با تثبیت دولت‌های مرکزی در عراق و سوریه در آن زمان و کاهش نفوذ گروه‌های تکفیری، خط مستقیم تهدید تروریستی علیه مرزهای ایران به شدت کاهش پیدا کرد.

شفیعی‌ها در پایان خاطرنشان کرد: پایدارترین دستاوردی که امروز هم بیشترین نقش را ایفا می‌کند، همین شبکه به‌هم‌پیوسته نیروی مقاومت محلی در کشورهای مختلف از لبنان، عراق، یمن و هسته‌های پنهان در سوریه است که موجب نگرانی استکبار جهانی شده است. این ساختار که با ابتکار و هدایت شهید سلیمانی شکل گرفت، توانست از تبدیل شدن ایران به خط مقدم مقابله با تروریسم جلوگیری کند و همچنان اصلی‌ترین سد در برابر احیای تروریسم در منطقه است.

مرد همیشه در میدان

محمد آقایی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگی‌های متمایز فرماندهی میدانی شهید سلیمانی گفت: ایشان نه از پشت میز، بلکه در میدان نبرد و در کنار رزمندگان حاضر می‌شد که این امر هم روحیه‌ی نیروها را تقویت می‌کرد و هم امکان درک دقیق‌تر شرایط عملیاتی را میسر می‌ساخت.

این استاد دانشگاه، با بیان شناخت شهید سلیمانی از فنون دشمن در جبهه مبارزه با تکفیری‌ها، ادامه داد: در میدان نبرد، رویکرد شهید سلیمانی با الگوهای کلاسیک نظامی تفاوت بنیادین داشت.

وی با فرماندهی مستقیم در خط مقدم، عملیات‌ها را به گونه‌ای طراحی می‌کرد که مبتنی بر شناخت دقیق از تکنیک‌های آنها بود.

آقایی تصریح کرد: این رویکرد، همراه با ایجاد و تقویت نیروهای محلی مقاومت، باعث شد شکست داعش نه تنها از طریق درگیری‌های رو در رو، بلکه با قطع شبکه‌های پشتیبانی و تضعیف پایگاه اجتماعی آن محقق شود.

وی در خصوص چگونگی شناسایی ماهیت تروریسم توسط سردار سلیمانی اظهار داشت: شهید حاج‌قاسم سلیمانی با نگاهی عمیق و همه‌جانبه به تحولات منطقه، دریافت که پدیده‌ای مانند داعش صرفاً یک جنبش خودجوش محلی نیست، بلکه محصول طراحی‌های کلان استعماری است.

آقایی در پایان با اشاره به اینکه دشمن سعی در از بین بردن یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شهید سلیمانی که ایجاد محور یکپارچه مقاومت است، گفت: امروز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهبردی شهید سلیمانی که به تأمین امنیت ایران و منطقه کمک می‌کند، تحکیم ساختار مقاومت است. این تحکیم به‌عنوان یک عامل بازدارنده قدرتمند در برابر تهدیدات خارجی به شمار می‌رود که نه تنها در گذشته تروریسم تکفیری را به عقب راند بلکه چارچوبی پایدار برای مقابله با پروژه‌های آینده بی ثبات‌ساز در غرب آسیا ایجاد کرده است. همین موارد باعث شده است که امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی، سعی در از بین بردن این جریان‌های مقاومت دارند که به لطف خدا موفق نخواهند شد.