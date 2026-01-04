توسعه طب سنتی با استانداردسازی داروهای گیاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روز چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴، دامون رزمجویی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی، به همراه هیئت همراه، با هدف ارتقای همکاری‌های علمی و اجرایی میان ستاد و مراکز دانشگاهی، از دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بازدید کرد.

در این دیدار که با حضور ریاست و اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد، رزمجویی ضمن تقدیر از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی انجام‌شده، بر نقش راهبردی دانشکده‌های طب سنتی در تبدیل دانش بومی به دانش علمی مبتنی بر شواهد تأکید کرد و این مراکز را بازوی علمی مؤثر در ارتقای اعتبار و کارآمدی طب سنتی در نظام سلامت دانست.

وی توسعه علمی آموخته‌های طب سنتی ایران را ضرورتی استراتژیک برای تثبیت جایگاه این مکتب در سطوح ملی و بین‌المللی عنوان کرد و انجام مطالعات بالینی دقیق، مستندسازی علمی و پایبندی به متدهای پژوهشی روز دنیا را لازمه حرکت اثربخش در این مسیر برشمرد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی در بخش دیگری از سخنان خود، استانداردسازی فرآورده‌های طب سنتی را شاه‌کلید ورود به بازارهای داخلی و بین‌المللی دانست و تصریح کرد: تولید داروهای گیاهی با کیفیت، دارای دوز مشخص و اثرگذاری اثبات‌شده، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی و تسهیل فرآیند تجویز از سوی پزشکان، زمینه لازم برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان ایرانی را فراهم می‌کند.

رزمجویی همچنین از آمادگی ستاد برای حمایت هدفمند از طرح‌های تحقیقاتی دانشگاهی و شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان خبر داد و هدف از این حمایت‌ها را تسریع روند تولید صنعتی داروهای استاندارد و تقویت زنجیره تجاری‌سازی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی عنوان کرد.

در ادامه این بازدید، دبیر ستاد و هیئت همراه از بخش‌های مختلف دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شامل گروه‌های آموزشی، هرباریوم به‌عنوان گنجینه مستند گیاهان دارویی، سلامتکده و داروخانه دانشکده بازدید کردند. در این بخش، ظرفیت‌ها، نیازها و چالش‌های زیرساختی دانشکده به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و فراهم‌سازی زمینه حمایت‌های آتی ستاد برای تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و خدماتی این مجموعه دانشگاهی، از اهداف اصلی این بازدید عنوان شد.