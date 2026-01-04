به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، حامد احمدی مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی توانیر با بیان اینکه مهمترین رسالت برعهده ما بوده این است که هوشمندسازی را به اهداف تعیین شده برسانیم، گفت: این کار به مدیریت مصرف و حل مشکل ناترازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک می‌کند. در بلندمدت انتظار داریم که جایگاه کشور را در موضوع هوشمندسازی ارتقا داده و جزو کشورهای سرآمد در خاورمیانه باشیم.

وی در خصوص هوشمندسازی صنعت برق و تأثیر آن در پایداری شبکه و عدالت در توزیع برق و جلوگیری از افزایش ناترازی نیز اظهار کرد: هوشمندسازی شبکه توزیع برق و هوشمندسازی مصرف از رسالت‌های توانیر است. در این راستا هوشمندسازی شبکه به معنای گذار از مدیریت سنتی شبکه‌های توزیع و ورود به عصر مدیریت هوشمند سیستم توزیع است.

به گفته وی؛ در این سیستم دریافت لحظه‌ای اطلاعات دقیق، کنترل و عکس‌العمل‌های به موقع بخش‌های مختلف شبکه مورد انتظار بوده و بسیاری از ساختارهای مدیریت شبکه نیازی به تصمیم‌گیری‌های انسانی نداشته و سیستم‌ها تصمیم گیر خواهند بود.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی توانیر در تشریح مدیریت هوشمندسازی مصرف نیز، گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند برای مصرف‌کنندگان و استفاده از ظرفیت‌های آن از جمله دسترسی به اطلاعات دقیق اندازه مصرف به منظور مدیریت مصرف به شکل صحیح و افزایش اثربخشی برنامه‌ها از جمله برنامه‌های فرهنگ‌سازی کنترل مصرف و کنترل ناترازی‌ها از برنامه‌های مهم توانیر است.

احمدی ادامه داد: لازم به توضیح است که پیش از این کنترل و مدیریت مصرف برق با فیدرهای بالادستی انجام می‌شد که منجر به قطع برق یک محله می‌شد اما با افزایش استفاده از کنتور و تجهیزات هوشمند دسترسی به اطلاعات دقیق و میزان مصرف میسر خواهد بود. با دسترسی به این اطلاعات برق خانواری که درست مصرف می‌کنند پایدار بوده و برق خانواری که پرمصرف هستند قطع خواهد شد. این مسئله در راستای برقراری عدالت در مصرف برق است.

وی با اشاره به شایعات در خصوص قطع برق در صورت استفاده از کنتورهای هوشمند نیز گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند به منظور قطع برق نبوده و صرفاً به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطع برق همه خانوار در محله‌هایی است که در آن برخی همسایگان پرمصرف هستند. برای مثال برای کنترل سرعت در جاده‌ها باید دقیق بدانیم که سرعت ما اکنون چقدر است. برای کنترل در مصرف برق خانگی نیز باید بدانیم که روشن بودن برخی لوازم خانگی چه میزان در مصرف برق تأثیر دارد. مثل اینکه روشن بودن کولر و تلویزیون در مصرف برق چه میزان تأثیر دارد اطلاعات دقیقی که کنتورهای هوشمند خانگی در اختیار ما قرار می‌دهند، باعث می‌شود مدیریت مصرف به شکل دقیق صورت گیرد.

احمدی با اشاره به نصب ۶ میلیون کنتور هوشمند در کشور با اولویت نصب برای مشترکین پرمصرف، گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد مصرف انرژی توسط کنتورهای هوشمند قرائت می‌شود که عدد قابل توجهی است. بنابراین انتظار داریم که با دستیابی به میزان ۱۲ میلیونی کنتور هوشمند در مصرف خانوار و با مشارکت مردم تا پایان سال آینده بتوانیم با مدیریت مصرف حدود ۷ هزار مگاوات از ناترازی تولید برق را جبران کنیم که به نوعی با آن می‌توان بخش بسیار زیادی از ناترازی برق و بخش بسیار زیادی از خاموشی‌های تابستان گذشته را حل و کاهش داد.

وی در پایان تصریح کرد: صرفه‌جویی ۷ هزار مگاواتی برق از طریق نصب کنتورهای هوشمند حدوداً معادل مصرف برق صنایع انرژی بر کشور است.