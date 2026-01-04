فراخوان دوازدهمین دوره آموزش شعر «کلک خیال» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با انتشار فراخوانی از شاعران جوان برای حضور در دوازدهمین دوره متمرکز آموزش شعر «کلک خیال» دعوت کرد.

این دوره آموزشی در دهه دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به مدت سه روز در تهران برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال آثار خود، در این دوره آموزشی شرکت کنند.

مطابق شرایط اعلام‌شده، متولدین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۷ تا پایان روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه فرصت دارند با مراجعه به نشانی https://survey.porsline.ir/s/lnEOUZRt برای ثبت‌نام و ارسال نمونه اثر اقدام کنند.

ثبت‌نام تنها از طریق این درگاه اینترنتی امکان‌پذیر بوده و ملاک پذیرش اولیه، ثبت‌نام و ارسال سه شعر از سوی متقاضیان است. ادب‌جویان پذیرفته‌شده در این دوره، از کلاس‌های آموزشی با حضور استادان و شاعران مطرح کشور بهره‌مند خواهند شد.

با توجه به محدودیت تعداد شرکت‌کنندگان، آثار ارسال‌شده مورد بررسی قرار گرفته و از برگزیدگان برای حضور در دوره، از طریق تماس تلفنی دعوت به عمل خواهد آمد.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۳۶۳-۰۲۱ داخلی‌های ۲۳۴ و ۸۰۲ تماس بگیرند.