  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی رام الله

عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی رام الله

رسانه های رژیم صهیونیستی از عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی رام الله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی ازعملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی رام الله خبر دادند.

رسانه‌های صهیونیستی از وقوع یک عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی شهرک عطیرت در منطقه رام الله خبر دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که یک خودرو فلسطینی یک فرد را در نزدیکی شهرک عطیرت زیر گرفته و گریخته است و ارتش در حال تحقیق درباره این حادثه است.

منابع صهیونیستی از محاصره شهر رام الله از سوی نظامیان اسرائیلی خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرد که ارتش اشغالگر جاده مواصلاتی میان رام الله و نابلس را برای یافتن فلسطینی که عملیات زیر گیری انجام داده بسته است.

کد خبر 6712563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها