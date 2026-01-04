عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی ازعملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی رام الله خبر دادند.

رسانه‌های صهیونیستی از وقوع یک عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی شهرک عطیرت در منطقه رام الله خبر دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که یک خودرو فلسطینی یک فرد را در نزدیکی شهرک عطیرت زیر گرفته و گریخته است و ارتش در حال تحقیق درباره این حادثه است.

منابع صهیونیستی از محاصره شهر رام الله از سوی نظامیان اسرائیلی خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرد که ارتش اشغالگر جاده مواصلاتی میان رام الله و نابلس را برای یافتن فلسطینی که عملیات زیر گیری انجام داده بسته است.