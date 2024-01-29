هلاکت نظامی صهیونیست در حیفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از هلاکت نظامی صهیونیست خبر دادند که در جریان عملیات ضد صهیونیستی در حیفا زخمی شده بود.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این نظامی بر اثر شدت جراحات وارده در عملیات زیرگیری توسط یک خودرو، کشته شده است.

ساعتی قبل، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که یک نظامی صهیونیست در جریان عملیات زیرگیری توسط یک خودرو و همچنین استفاده از سلاح سرد در حیفا زخمی شده است.

این رسانه‌ها اضافه کردند که راننده خودروی مذکور بعد از زیر گرفتن این نظامی صهیونیست با یک تبر از ماشین پیاده شد. نظامیان صهیونیست نیز به سمت او تیراندازی کردند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این خصوص گفت: راننده این خودرو در نزدیکی پایگاه وابسته به ارتش اسراییل اقدام به این عملیات کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده نظامی صهیونیست مذکور که با سلاح سرد زخمی شده به بیمارستان منتقل شده بود.