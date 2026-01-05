هاآرتص: انتخابات آتی ممکن است آخرین انتخابات اسرائیل باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایریس لیال» نویسنده صهیونیست هشدار داد که رژیم صهیونیستی در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد و معتقد است که انتخابات آتی ممکن است آخرین انتخابات با فرمت دموکراتیک باشد.

این نویسنده صهیونیست در روزنامه هاآرتص نوشت که رفتار کابینه کنونی، بی‌اعتنایی به افکار عمومی برای تضعیف اعتماد رأی‌دهندگان و حتی حامیان خود است و آنها برای پیروزی در انتخابات برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی با اشاره به فروپاشی استانداردهای دموکراتیک در سرزمین‌های اشغالی از جمله در زمینه حمله به قوه قضائیه، سیاسی کردن دستگاه‌های امنیتی و پلیس، تضعیف نهادهای فرهنگی و تشدید گفتمان تهدید و تحریک در جامعه صهیونیستی اشاره کرده و با اشاره به ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نوشت که پلیس اسرائیل تسلیم یک «مجرم سریالی» شده است که به عنوان وزیر مسئول این دستگاه منصوب شده است.

بر اساس این گزارش، این رویکرد نشان‌دهنده قصد خرابکاری در فرآیند انتخابات از طریق حذف نامزدها و احزاب مخالف کابینه است.

این نویسنده صهیونیست با اشاره به اینکه «خطر فراتر از یک انتخابات است»، نسبت به پروژه‌ای برای بازسازی سیستم کابینه برای تهی کردن نقش نهادهای عمومی با حفظ انتخابات صوری به سبک رژیم‌های اقتدارگرا هشدار داد.

ایریس لیال در پایان از اپوزیسیون و جامعه صهیونیستی خواست تا خوش‌بینی ساده‌لوحانه را کنار بگذارند و حجم واقعی تهدید را درک کنند.