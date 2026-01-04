به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در جمع معتکفین نوجوان مسجد شهرک امام خمینی (ره)، با آنان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر دفاع در این دیدار با تأکید بر نقش ایمان و معنویت در اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: قرآن کریم یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت ملت ایران است و دشمنان دقیقاً از همین مؤلفه‌های معنوی می‌ترسند. اگر قرآن، مسجد، اعتکاف و هویت دینی ما قدرت‌آفرین نبود، دشمنان به سوزاندن قرآن و حمله به مساجد روی نمی‌آوردند.

امیر سرتیپ نصیرزاده با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در این جنگ، دشمن با بمب و موشک به میدان آمد و جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخ داد، اما آنچه موجب برتری و بازدارندگی شد، تنها تجهیزات نظامی نبود، بلکه اتکای ما به ایمان، قرآن و هویت اسلامی و ملی بود؛ چیزی که دشمن فاقد آن است.

وی احترام به پرچم، سرود ملی و هویت تاریخی و دینی ایران را از عوامل اصلی اقتدار کشور دانست و افزود: ایران کشوری با تاریخ کهن و هویت ریشه‌دار است که با پذیرش اسلام و اتصال به مکتب اهل‌بیت (ع) قدرتی مضاعف یافته و همین موضوع دشمنان را نگران و خشمگین کرده است.

وزیر دفاع با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: دشمن به‌دنبال تضعیف بنیان‌های دینی و اخلاقی جامعه است و تلاش می‌کند با ایجاد انحراف، جوانان و نوجوانان را از مسیر صحیح دور کند. در این میان، نقش نوجوانان مؤمن و آگاه در هدایت همسالان خود بسیار مهم است.