به گزارش خبرگزاری مهر، امیر «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شامگاه یکشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و دانشگاه تبریز، در جمع دانشجویان نخبه و اساتید این دانشگاه اظهار کرد: وزارت دفاع با رویکرد مسئله‌محور و نیازمحور، دانشگاه‌ها را بازوی اصلی خود در مسیر خودکفایی، بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و کاهش وابستگی‌های خارجی می‌داند.

وی با اشاره به ضرورت اعتماد عملی به جوانان و نخبگان دانشگاهی افزود: تجربه‌های موفق کشور در حوزه‌های دفاعی نشان داده است هرجا به جوانان مؤمن، متخصص و عمل‌گرا میدان داده‌ایم، به دستاوردهای بزرگ و راهبردی دست یافته‌ایم.

وزیر دفاع با بیان اینکه دانشگاه تبریز از ظرفیت‌های علمی ارزشمندی در سطح ملی و منطقه‌ای برخوردار است، عنوان کرد: استفاده هدفمند از توان علمی دانشگاه‌ها، ایجاد پردیس‌های علمی و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، از اولویت‌های جدی وزارت دفاع برای تسریع در اجرای پروژه‌های مورد نیاز کشور است.

وی همچنین بر حمایت مالی و معنوی وزارت دفاع از تحقیقات کاربردی و مسئله‌محور تأکید کرد و گفت: فراهم‌سازی بستر عملیاتی برای اجرای پروژه‌های مطالعاتی، تبدیل ایده به محصول و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی، مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه دفاعی را هموار می‌کند.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و دانشگاه تبریز در خصوص طراحی و ساخت موتور دیزل با حضور وزیر دفاع، استاندار آذربایجان شرقی، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و رئیس دانشگاه تبریز، با هدف توسعه، خودکفایی و بومی‌سازی موتورهای دریایی به امضا رسید.