به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع فرماندهان فراجا گفت: تمرکز آمریکا و رژیم صهیونی بر ایجاد آشوب با استفاده از ابزار جنگ نرم برای جبران شکست در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است.
وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی وقتی از تهاجم بیثمر در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ناامید و شکست قطعی خوردند. طرحی را با استفاده از ابزار جنگ نرم و فشار اقتصادی برای ایجاد ناامنی آشوب در کشور برای جبران شکست خود در دستور کار قرار دادند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: زمانی که تعدادی از بازاریان به حق و مشروع برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و بهبود کسبوکار زبان به اعتراض گشودند، دشمن عجولانه و ذوقزده عوامل آموزشدیده را وارد میدان کرد تا با ترفندهای عملیات روانی و جنگ شناختی و با سوءاستفاده از تجمع اعتراضی امنیت و آرامش مردم را برهم زنند و ایجاد آشوب کنند.
سرلشکر موسوی بیان کرد:، اما خوشبختانه ملت دشمنشناس بهسرعت صف خود را از اغتشاشگران و هرجومرج طلبان جدا کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: فراجا با کمک مردم آشوبگران را به جایشان خواهد نشاند و ایرانیان با رفتار انقلابی خود به کسانی که با این ملت مؤدبانه صحبت نکنند تودهنی خواهند زد.
