سرلشکر موسوی: فراجا با همراهی مردم آشوبگران را جای خود می‌نشاند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: فراجا با کمک مردم آشوبگران را به جایشان خواهد نشاند و ایرانیان با رفتار انقلابی خود به کسانی که با این ملت مؤدبانه صحبت نکنند تودهنی خواهند زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع فرماندهان فراجا گفت: تمرکز آمریکا و رژیم صهیونی بر ایجاد آشوب با استفاده از ابزار جنگ نرم برای جبران شکست در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی وقتی از تهاجم بی‌ثمر در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ناامید و شکست قطعی خوردند. طرحی را با استفاده از ابزار جنگ نرم و فشار اقتصادی برای ایجاد ناامنی آشوب در کشور برای جبران شکست خود در دستور کار قرار دادند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: زمانی که تعدادی از بازاریان به حق و مشروع برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و بهبود کسب‌وکار زبان به اعتراض گشودند، دشمن عجولانه و ذوق‌زده عوامل آموزش‌دیده را وارد میدان کرد تا با ترفندهای عملیات روانی و جنگ شناختی و با سوءاستفاده از تجمع اعتراضی امنیت و آرامش مردم را برهم زنند و ایجاد آشوب کنند.

سرلشکر موسوی بیان کرد:، اما خوشبختانه ملت دشمن‌شناس به‌سرعت صف خود را از اغتشاشگران و هرج‌ومرج طلبان جدا کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: فراجا با کمک مردم آشوبگران را به جایشان خواهد نشاند و ایرانیان با رفتار انقلابی خود به کسانی که با این ملت مؤدبانه صحبت نکنند تودهنی خواهند زد.

