همکاری ۸۳ سازمان در جهت برگزاری همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالعلی پورشاسب دبیر همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور، در شورای راهبری همایش ضمن گرامیداشت یاد امام (ره) و شهدا، به‌ویژه سردار شهید «شوشتری»، به تشریح ابعاد و اهداف این همایش پرداخت و اظهار داشت: این همایش با هدف عملیاتی‌کردن و پیگیری دستورات فرمانده معظم کل قوا در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پس از بازدید معظم‌له از استان سیستان و بلوچستان، و با پیشنهاد سرلشکر صفوی و دستور مستقیم شهید سپهبد باقری، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، شکل گرفته و با تأیید و تأکید سرلشکر موسوی ادامه یافته است.

امیر پورشاسب ادامه داد: تدبیر این همایش صرفاً بر گفتار نیست، بلکه باید به نتایج عملی، راهبردها و برنامه‌ریزی‌های قابل اتکا دست یابد.

دبیر همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور در ادامه، به اهمیت اقدامات سردار شهید شوشتری در منطقه جنوب‌شرق کشور اشاره و بیان کرد: زمانی که در منطقه شرق کشور ناامنی ایجاد شده بود، ما با همکاری سپاه مجموعاً ۱۰ لشکر از ارتش و سپاه را به منطقه اعزام کردیم؛ اما سردار شوشتری با پذیرش فرماندهی سپاه در استان سیستان و بلوچستان، تئوری و راهبرد بهره‌گیری از نیروهای بومی را پایه‌گذاری کرد و سرلشکر پاکپور نیز آن را ادامه داد که به جای ۱۰ الی ۱۲ لشکر، با حدود ۱۰ هزار نیروی بسیجی محلی و بومی، امنیت منطقه را بهتر از قبل تأمین کردند.

وی افزود: به دنبال بازدید فرمانده معظم کل قوا از منطقه سیستان و بلوچستان، دستوراتی در رابطه با توسعه استان از نظر اقتصادی، فرهنگی و امنیتی صادر شد که بخشی از آن توسط نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط اجرا شده و بخشی باقی مانده است. بر همین اساس، سرلشکر صفوی برای پیگیری این اقدامات، پیشنهاد برگزاری این همایش را به سپهبد شهید محمد باقری، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، ارائه دادند.

امیر پورشاسب در ادامه به پاسخ مکتوب و دستور شهید باقری به این پیشنهاد اشاره کرد و گفت: سردار باقری مرقوم کردند که «برابر پیشنهاد اقدام فرمائید و بر طراحی، برنامه‌ریزی، کار علمی دقیق و دستیابی به نتایج جدی، ارزشمند و قابل اتکا تأکید دارم. ان‌شاءالله موفق باشید»؛ در ادامه هم بر بهره‌بردن از تمامی ظرفیت‌های لشکری و کشوری در ترکیب شوراهای همایش تأکید شد.

دبیر همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور در خصوص ساختار تعیین‌شده برای این همایش، اظهار داشت: مسئولیت‌های کلیدی در سطح بالایی تعیین شده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.

وی با بیان اینکه اولین جلسه شورای راهبری همایش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ برگزار شد، افزود: تاکنون ۸۳ سازمان در قالب دو گروه لشکری و کشوری در حال همکاری با این همایش هستند که ۳۸ سازمان لشکری و ۴۵ سازمان از بخش کشوری را شامل می‌شوند.

امیر پورشاسب در پایان، ضمن برشمردن اهم اقدامات دبیرخانه از جمله تهیه و تصویب شیوه‌نامه، تصویب اهداف و محورهای همایش، و صدور احکام برای اعضا، بار دیگر بر خروجی عملی همایش تأکید و خاطرنشان کرد: این همایش بایستی نتایج عملی، راهبرد و برنامه‌ریزی داشته باشد تا بتوانیم ان‌شاءالله در قالب این همایش به دستاوردهای عملی نائل شویم.