۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۹

زارع: سرعت اجرای طرح‌های مسکن در استان بوشهر افزایش یابد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: کیفیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر مطلوب بوده و انتظار داریم سرعت کار نیز بالاتر رود.

به گزارش خبرنگار مهر ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست ویدئوکنفرانسی شورای مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر رفع مشکلات پروژه‌های مسکن اظهار کرد: تأمین مسکن از اساسی‌ترین نیازهای مردم بوده و از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی، تأمین مسکن است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: قیمت تمام شده مسکن در سال‌های اخیر، رشد بسیار زیادی داشته و این مساله سبب شده که اقشار کم‌درآمد، به سختی بتوانند مسکن تهیه کنند.

زارع تصریح کرد: کمک‌هایی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد به منظور تأمین مسکن انجام شده و امیدوارم بزودی شاهد خانه‌دار شدن اقشار کمتر برخوردار نیز باشیم.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم کاهش هزینه ساخت مسکن برای اقشار کم‌برخوردار یادآور شد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که با حمایت دولت و دستگاه‌های اجرایی، قیمت تمام‌شده مسکن در استان برای اقشار کم‌درآمد، بالاتر نرود.

زارع افزود: کیفیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر مطلوب بوده و انتظار داریم سرعت کار نیز بالاتر رود.

