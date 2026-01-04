به گزارش خبرنگار مهر ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست ویدئوکنفرانسی شورای مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر رفع مشکلات پروژه‌های مسکن اظهار کرد: تأمین مسکن از اساسی‌ترین نیازهای مردم بوده و از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی، تأمین مسکن است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: قیمت تمام شده مسکن در سال‌های اخیر، رشد بسیار زیادی داشته و این مساله سبب شده که اقشار کم‌درآمد، به سختی بتوانند مسکن تهیه کنند.

زارع تصریح کرد: کمک‌هایی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد به منظور تأمین مسکن انجام شده و امیدوارم بزودی شاهد خانه‌دار شدن اقشار کمتر برخوردار نیز باشیم.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم کاهش هزینه ساخت مسکن برای اقشار کم‌برخوردار یادآور شد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که با حمایت دولت و دستگاه‌های اجرایی، قیمت تمام‌شده مسکن در استان برای اقشار کم‌درآمد، بالاتر نرود.

زارع افزود: کیفیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر مطلوب بوده و انتظار داریم سرعت کار نیز بالاتر رود.