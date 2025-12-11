به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای مسکن استان، از جمله اولویتهای مدیریت استان را کمک به تأمین مسکن مردم دانست و عنوان کرد: تأمین مسکن از اساسیترین مطالبات مردم به ویژه اقشار کمدرآمد است و با افزایش نرخ تورم و دشواری تأمین زمین و خانه، اجرای پروژههای مسکن نهضت ملی باید با شتاب بیشتری پیگیری شود.
استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن باید با سرعت و جدیت دنبال شود، گفت: تسریع در اجرای پروژههای عمرانی نهضت ملی مسکن از جمله اولویتهای مدیریت استان است. این شتاببخشی صرفنظر از آن است که پروژهها به چه روش و صورتی اجرا میشوند؛ فرقی نمیکند به شیوه انبوهسازی باشد، توسط بنیاد مسکن یا هر نهاد مسئول دیگری و یا متقاضیان خود مشغول احداث باشند، مهم این است که همه دستگاههای متولی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، باید در اجرای کامل پروژهها نقشآفرینی و همکاری کنند.
وی افزود، دستگاههای خدماترسان نیز باید با همکاری، همافزایی، انسجام و هماهنگی مستمر، چالشها و موانع اجرایی پروژهها را رفع کنند.
زارع با اشاره به اهمیت تأمین خدمات جانبی پروژههای مسکن خاطرنشان کرد: تأمین زیرساختهایی نظیر مدارس و بوستانها و سایر فضاهای مورد نیاز باید همزمان با اجرای مسکن در برنامه گنجانده شده و پیگیری شود تا کیفیت زندگی ساکنان مطلوب باشد.
وی با قدردانی از تلاش بانکها در همکاری مطلوب جهت تأمین مالی پروژههای مسکن افزود: امید است در مسیر شتاببخشی به روند احداث مسکن، شبکه بانکی نیز همکاری خود را روزافزون کنند.
استاندار بوشهر همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت اجرای پروژهها گفت: کیفیت ساختوساز باید محور کار قرار گیرد و نظارت مهندسی تا آخرین مرحله پروژه ادامه یابد. مصوبات این جلسه جهت اجرای مؤثر نهضت ملی مسکن ابلاغ و لازمالاجرا خواهد بود.
