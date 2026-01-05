تخصیص ۲۲۹ تن قیر برای نهضت ملی مسکن سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی در جمع خبرنگاران همزمان با ظهر دوشنبه در اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرد: در راستای تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ۲۲۹ تن قیر به منظور آماده‌سازی سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان اختصاص یافت.

وی افزود: این میزان قیر از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تأمین و به اداره‌کل راه و شهرسازی جهت استفاده در عملیات آماده‌سازی سایت‌های نهضت ملی مسکن تخصیص داده شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: ارزش ریالی این میزان قیر ۲۰ میلیارد ریال است که نشان‌دهنده توجه جدی دولت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر طرح نهضت ملی مسکن است.

حسینی طباطبایی بیان کرد: قیر تخصیص‌یافته از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان به مجری آماده‌سازی سایت ۲۳ هکتاری نور (شهرداری سمنان) جهت اجرای آسفالت‌ریزی در معابر و خیابان‌های پروژه فاز اول خانه‌های ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن و پروژه ۹۶۸ واحدی تحویل داده شد.