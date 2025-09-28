به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در نشست شورای تامین مسکن استان بوشهر اظهار کرد: دولت چهاردهم تاکید خاصی بر روی تامین مسکن برای مردم بویژه اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد و طرح نهضت ملی مسکن با همین اهداف در حال اجراست.
وی افزود: تسریع در اجرای زیرساخت ها و خدمات زیربنایی آب و برق طرح نهضت ملی مسکن، مورد تاکید قرار دارد و دستگاههای متولی، باید همه ظرفیت موجود را به کار گیرند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امسال با تمهیدات اندیشیده شده، پروژههای آمادهسازی اراضی مسکونی مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، با سرعت مناسبی اجرایی و عملیاتی شده و انتظار میرود به نتایج مورد نظر برسیم.
زارع تصریح کرد: پروژههایی که مورد مطالبه و درخواست بیشتر مردم هستند، در اولویت اجرا قرار دارند و در حوزه عمرانی، تلاش مضاعفی برای جلب رضایت خاطر مردم انجام شده است.
وی ادامه داد: اجرای زیرساختها به ویژه در زمینه تامین آب، فاضلاب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی پروژههای نهضت ملی مسکن از اولویتهای استان به شمار میرود.
استاندار بوشهر از مدیران عضو شورای تامین مسکن استان خواست، توجه ویژهای به بهبود و ارتقای کیفیت اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن داشته باشند.
