به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق‌تخصصی پزشکی در موعد مقرر صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه این آزمون طی روزهای ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و محل دقیق برگزاری آزمون کتبی هم‌زمان با توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

آزمون شفاهی داوطلبان نیز بر اساس جدول زمان‌بندی زیر که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است، برگزار می‌شود.

محل برگزاری آزمون‌های شفاهی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی سال ۱۴۰۴

ردیف رشته محل برگزاری آزمون شفاهی ساعت / تاریخ ۱ آلرژی و ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز مهارت‌های بالینی) ۹ صبح / چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ۲ بیماری‌های ریه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ( عج ) (ساختمان پیامبر اعظم) ۹ صبح / شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ ۳ بیماری‌های قلب و عروق انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ۹ صبح / سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ۴ جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد ۸ صبح / چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ۵ جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی بیمارستان سینا ۹ صبح / سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ۶ جراحی قفسه صدری بیمارستان مسیح دانشوری ۸ صبح / چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ۷ جراحی قلب و عروق انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ۸ صبح / چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ۸ جراحی کودکان بیمارستان مفید ۸:۳۰ صبح / سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ۹ خون و سرطان بالغین بیمارستان شریعتی ۸ صبح / سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ۱۰ خون و سرطان کودکان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ( عج ) (ساختمان پیامبر اعظم) ۱۰ صبح / چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ۱۱ روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه ۸ صبح / چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ۱۲ روماتولوژی بیمارستان شریعتی ( مرکز تحقیقات روماتولوژی) ۸ صبح / دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ ۱۳ روماتولوژی کودکان مرکز طبی کودکان ۸ صبح / دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ ۱۴ ریه کودکان مرکز طبی کودکان ۸ صبح / سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ۱۵ طب اورژانس کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز مهارت‌های بالینی) ۸ صبح / دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ ۱۶ طب نوزادی و پیرامون تولد بیمارستان مفید ۹:۳۰ صبح / سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ۱۷ عفونی کودکان بیمارستان مفید ( مرکز تحقیقات عفونی کودکان) ۹ صبح / دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ ۱۸ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز مهارت‌های بالینی) ۷:۳۰ صبح / یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ ۱۹ غدد درون ریز و متابولیسم کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز آزمون الکترونیک) ۸ صبح / سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ۲۰ قلب کودکان انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ۹ صبح / دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ ۲۱ کلیه کودکان مرکز طبی کودکان ۹ صبح / چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ۲۲ گوارش کودکان بیمارستان مفید ۹ صبح / دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ ۲۳ گوارش و کبد بالغین بیمارستان شریعتی (پژوهشکده گوارش و کبد) ۸ صبح / دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ ۲۴ مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ۹ صبح / چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ۲۵ مغز و اعصاب کودکان بیمارستان مفید ۹ صبح / سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ۲۶ نفرولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) ۸ صبح / دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴

فرآیند ثبت‌نام در این دوره از آزمون در دو بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۴ دی‌ماه و ۷ تا ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام شده است.