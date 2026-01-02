به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیه شماره ۳ خود تاکید کرد: آزمون کتبی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوقتخصصی وزارت بهداشت، رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ بهصورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.
کارت ورود به جلسه این آزمون طی روزهای ۱۶ و ۱۷ دیماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار میگیرد و محل دقیق برگزاری آزمون کتبی همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
آزمون شفاهی داوطلبان نیز بر اساس جدول زمانبندی مندرج در وب سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل رویت است. فرآیند ثبتنام در این دوره از آزمون در دو بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۴ دیماه و ۷ تا ۸ دیماه ۱۴۰۴ انجام شده است.
