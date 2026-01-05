بقایی: نقض مکرر قواعد بین الملل نباید به معنای از بین رفتن آنها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری اظهار داشت: در سال گذشته میلادی شاهد قانون شکنی آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کیان ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بودیم که ضربه‌ای مهلک به رژیم منع اشاعه و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران بود. سال نو میلادی را علیرغم همه تلخی‌هایی که جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد بودیم را به مردم دنیا تبریک میگوییم و امیدواریم سال جدید سالی برای پایان دادن به بی کیفرمانی باشد و سالی باشد که جهان به سمت صلح حرکت کند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون ربایش رئیس جمهور ونزوئلا، گفت: نقض مکرر و مستمر قواعد بین‌الملل نباید به معنای از بین رفتن آنها باشد چرا که بدون این اصول و قواعد جهان به یک جنگل تبدیل خواهد شد. صبح از طریق زور چیزی جز تشکیل جهانی نیست که قانون جنگل بر آن حاکم باشد. همه کشورها اقدام را محکوم کردند. هیچ کشور مسئول و مدعی حاکمیت قانونی نمی‌تواند در برابر این وضعیت بی تفاوت بماند. بدعتی که ایجاد شد تبعاتش دامن گیر جامعه بین‌المللی خواهد شد. اصل تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خلاف همه اصولی است که تمدن جهانی به خاطر مهار کردن آن هزینه سنگینی را داده است. آنچه به عنوان منشور ملل و حقوق بین‌الملل معاصر داریم نتیجه تجربه بشری بعد از جنگ جهانی است. طرف‌هایی که دست به این جنایت زدند باید پاسخگو باشند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره تخلیه پایگاه آمریکایی عین‌الاسد گفت: مقامات ارشد عراق قبلاً درباره حضور نظامی آمریکا در عراق و پایگاه عین‌الاسد توضیحات کاملی ارائه داده‌اند و تأکید کرده‌اند که این حضور در چارچوب موافقتنامه‌های بین‌المللی مصوب بین عراق و کشورهای خارجی است. بنابراین، نیازی به توضیح بیشتر از سوی این وزارتخانه احساس نمی‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، که در آن خود را همسو با مردم ایران معرفی کرد، تصریح کرد: مردم ایران خود در فضای رسانه‌ای به این اظهارات پاسخ داده‌اند. ما دلسوزی ظاهری این رژیم را در دوران تجاوز نظامی به کشورمان به خوبی تجربه کردیم. ترور شهیدان بزرگ و دانشمندان هسته‌ای ایران، همراه با سایر اقدامات مجرمانه‌ای که این رژیم با همکاری برخی شرکای بین‌المللی خود در طول سال‌ها علیه ملت ایران انجام داده، چیزی نیست که بتوان با چنین فریبکاری‌هایی آن را پوشاند یا مردم ایران آن را فراموش کنند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی همواره مترصد سوءاستفاده از هر فرصتی برای تفرقه‌انگیزی و هدف قرار دادن انسجام ملی ایران بوده است. مردم ما باید در قبال این توطئه‌ها هوشیار باشند.

سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: اقدامات و اظهاراتی که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی مقامات رادیکال و تندرو آمریکا در رابطه با مسائل داخلی ایران مطرح می‌کنند، در قاموس بین‌المللی چیزی جز ترغیب به خشونت، تروریسم و آدمکشی محسوب نمی‌شود. خدا را شکر می‌کنیم که مردم ایران، کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی به وضوح هویت واقعی این افراد را می‌شناسند و هیچ‌کدام قرار نیست فریب این برخوردهای منافقانه را بخورند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره ادعاهای رسانه‌ای مبنی بر میانجی‌گری پوتین بین ایران و اسرائیل، با تأکید بر تقویت آمادگی‌های دفاعی گفت: مستقل از هرگونه بحث رسانه‌ای، ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره مراقب حریم و منافع ملی کشور هستند. ما قرار نیست به حرف‌های رژیم صهیونیستی اعتماد کنیم؛ چراکه فریبکاری این رژیم برای ما روشن و ثابت شده است. تمرکز اصلی ما تقویت آمادگی‌ها و حفظ چشمانی باز برای دفاع از حریم و کیان ایران است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر طرح تجاوز جدید علیه ایران، گفت: جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای علیه کشورمان بخشی از راهبرد این کشورها برای اعمال فشار بر ایران محسوب می‌شود که امری تازه نیست. آنچه برای ما حائز اهمیت است، این است که با تمام توان، مراقب رفتارهای طرف مقابل باشیم. نیروهای مسلح ما در دفاع از کیان و سرزمین ایران، هیچ‌گونه اغماض یا اهمالی را تحمل نخواهند کرد.

نیروهای مسلح با چشمانی باز مراقب حریم کشور هستند

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به اظهارات نتانیاهو درباره عدم قصد حمله به ایران، تکرار کرد: ایران و نیروهای مسلح ما با چشمانی باز مراقب حریم کشور هستند. ما به حرف‌های رژیم صهیونیستی اکتفا نمی‌کنیم و به آنها اعتماد نداریم. برای ما، فریبکاری این رژیم ثابت شده است و نقطه تمرکز ماست تقویت آمادگی‌ها و حفظ هوشیاری برای دفاع از حریم و کیان ایران.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اتهامات آمریکا علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا و اجرای حکم داخلی علیه کشور دیگر اظهار داشت: به هیچ‌وجه نمی‌توان قوانین داخلی یک کشور را مبنایی برای نقض مصونیت‌های بین‌المللی و حاکمیت سایر کشورها قرار داد. این ادعاهای آمریکا تنها پوششی برای توجیه اقدامات غیرقانونی آن کشور محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره تحولات ونزوئلا و مسائل حقوقی مرتبط، افزود: این موضوع نه‌تنها مربوط به ونزوئلا، بلکه مسئولیت تمامی اعضای سازمان ملل متحد است که باید در قبال نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، واکنش مناسبی نشان دهند. همین اخیراً موضوع گرینلند نیز در دستور کار قرار گرفت. باید توجه داشت که نقض قوانین بین‌الملل در صورتی که با پاسخ قاطعی روبرو نشود، خاطیان را تشویق به تکرار چنین اقداماتی خواهد کرد.

حمایت ایران از ونزوئلا ارتباطی به اشخاص خاصی ندارد،

وی تأکید کرد: حمایت ما از ونزوئلا ارتباطی به اشخاص خاصی ندارد، بلکه مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل و حاکمیت مطلق کشورهاست. ربودن رئیس‌جمهور یک کشور عضو سازمان ملل، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل‌توجیه است که جایگاهی در نظام بین‌المللی ندارد. ما خواستار آزادی فوری رئیس‌جمهور ونزوئلا هستیم. متاسفانه، عدم واکنش صریح و قاطع جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، در قبال چنین تجاوزهای آشکاری، تمامی کشورهای جهان را در معرض تهدید قرار خواهد داد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره گرینلند، اظهار داشت: واقعیت این است که نقض قوانین بین‌الملل در صورت تبدیل شدن به رویه، امنیت هیچ کشوری را تضمین نخواهد کرد. ایران موضع اصولی و ثابتی در قبال ضرورت رعایت تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها دارد. برخلاف برخی کشورهای اروپایی که نگاه گزینشی و دوگانه‌ای به قواعد بین‌الملل دارند، ما در تمام موارد موضع ثابت و یکپارچه‌ای داریم. برای ما، نقض حاکمیت هر کشوری در هر نقطه‌ای از جهان، محکوم‌کردنی است.

روابط ایران و لبنان روابطی دیرینه، عمیق و دوستانه است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات وزیر امور خارجه لبنان مبنی بر آمادگی برای گفت‌وگو با ایران، اظهار داشت: روابط ایران و لبنان روابطی دیرینه، عمیق و دوستانه است. سفیر جدید لبنان روز چهارشنبه با آقای وزیر امور خارجه دیدار کرد و ماموریت خود را در تهران آغاز نمود. روند پذیرش سفیر جدید ایران در لبنان نیز تکمیل شده و ایشان ظرف هفته‌های آینده به بیروت اعزام خواهند شد. گفت‌وگوهای دوجانبه بین دو کشور به‌طور مستمر ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا توسط مارکو روبیو و آینده روابط ایران و ونزوئلا، سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: اگر در دهه‌های گذشته به‌بهانه گسترش دموکراسی و حقوق بشر به کشورها تجاوز می‌شد، امروز آمریکا صراحتاً اعلام می‌کند که منابع نفتی ونزوئلا مورد نظر آن است. اظهاراتی مبنی بر اینکه "ما خودمان ونزوئلا را اداره می‌کنیم" نشان‌دهنده بازگشت به رویکردهای استعماری هشتاد سال پیش است که پذیرش هیچ کشور و ملت آزاده‌ای، به‌ویژه مردم ونزوئلا، را ندارد. روابط ما با ونزوئلا و سایر کشورها همواره بر پایه احترام متقابل، استقلال و منافع مشترک بنا شده و در آینده نیز بر همین اساس تداوم خواهد یافت.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره تحلیل‌ها پیرامون نقش روسیه در اتفاقات ونزوئلا، گفت: به‌نظر می‌رسد باید تمرکز اصلی را بر خود واقعه و نقض آشکار حقوق بین‌الملل قرار دهیم. گاهی اوقات برخی تحلیل‌ها با هدف منحرف کردن افکار عمومی از جدیت واقعه و مسئولان اصلی آن ارائه می‌شود. مسئله اصلی این است که یک قدرت خارجی بدون هیچ مبنای حقوقی، اقدام به ربودن رئیس‌جمهور و همسر ایشان کرده است. این نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین‌الملل است که باید مورد توجه و واکنش قاطع جامعه جهانی قرار گیرد.

پیگیری جدی مطالبات مالی ایران از ونزوئلا

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مطالبات مالی ایران از ونزوئلا اظهار داشت: ما در ارتباط مستمر با مقامات ونزوئلایی هستیم. روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر توافقات مشترک و مستقل از تحولات داخلی هر کشور است؛ بنابراین تغییر دولت در ونزوئلا تأثیری بر این روابط نخواهد داشت. پیگیری مطالبات مالی ایران توسط نهادهای ذی‌صلاح با جدیت کامل در دست اقدام است.

وضعیت اتباع ایرانی و منافع کشورمان در ونزوئلا

وی در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدات آمریکا برای حمله گسترده‌تر به ونزوئلا و تأثیر آن بر دارایی‌ها و شهروندان ایرانی، گفت: دیروز با سفیر ایران در ونزوئلا تلفنی تماس داشتم و ایشان و کارکنان سفارت در سلامت و آرامش کامل قرار دارند. تعداد اتباع ایرانی در ونزوئلا بسیار محدود است و هیچ گزارشی از بروز مشکل برای آنان دریافت نکرده‌ایم.

وی افزود: در رابطه با حفظ منافع ایران، باید توجه داشت که نظام حاکم بر ونزوئلا همچنان پابرجاست و روز گذشته نیز آقای ظریف با همتای ونزوئلایی خود تماس تلفنی داشتند. ما اوضاع را با دقت کامل رصد می‌کنیم و در صورت لزوم، هر اقدامی برای حمایت از منافع ملی و اتباع کشورمان انجام خواهد شد.

روابط ایران و ونزوئلا: مبتنی بر احترام و منافع متقابل

بقائی درباره آینده روابط ایران و ونزوئلا یادآور شد: برخلاف گذشته که با بهانه گسترش دموکراسی به کشورها تجاوز می‌شد، امروز آمریکا به‌صورت صریح اعلام می‌کند که هدف اصلی آن منابع نفتی ونزوئلاست. به نظر می‌رسد جهان در حال بازگشت به رویکردهای استعماری هشتاد سال پیش است. روابط ما با ونزوئلا و سایر کشورها همواره بر پایه احترام متقابل، استقلال و منافع مشترک استوار بوده و در آینده نیز بر همین اساس تداوم خواهد یافت.

انتقاد از سکوت اروپا در قبال نقض قوانین بین‌الملل

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به رفتار کشورهای اروپایی در قبال تجاوزات آمریکا به ونزوئلا اظهار داشت: کسانی که در اروپا شجاعت دارند تا در برابر نقض قواعد بین‌المللی اعتراض کنند، تاریخ‌دان واقعی هستند و از تجربیات تلخ گذشته درس گرفته‌اند. متأسفانه تنها برخی کشورهای اروپایی متوجه جدیت تبعات نقض قوانین بین‌الملل هستند.

مستندسازی شواهد مداخله خارجی در امور داخلی ایران

بقائی در پاسخ به سؤالی درباره ادعاهای مربوط به دخالت آلمان در جریان جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: ما بدیهی است که هرگونه شواهد دال بر مداخله طرف‌های خارجی در امور داخلی ایران، از جمله تحریک به خشونت، را به‌صورت مستند و کامل گردآوری کرده و در زمان مناسب اعلام خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حفظ حاکمیت و امنیت ملی را جدی می‌گیرد و در قبال هرگونه تجاوز، واکنش قاطع نشان خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات اخیر یمن اظهار داشت: حفظ یکپارچگی و تمامیت سرزمینی یمن برای همه مهم است. دشمنان ثبات و امنیت منطقه به دنبال ایجاد ناامنی و تجزیه کشورهای اسلامی هستند. امیدواریم تحولات اخیر منجر به گفتگوهای یمنی-یمنی شود و روند تحکیم ثبات در یمن با قوت بیشتری به پیش رود.

وی در مورد روند گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: نمایندگی دائم ما در وین در تماس معمول با مدیران آژانس است. ما عضو معاهده منع اشاعه هسته‌ای هستیم و متعهد به موافقتنامه پدافند هستیم. همه سخن ما این است که آژانس و شخص مدیرکل طرف‌های مقابل را به تعهد خودشان ملزم کند. کماکان مطالبه اصلی ایران از آژانس این است که اقدام جنایتکارانه علیه تأسیسات را محکوم کند، نه اینکه هر چند وقت یکبار به این اقدام غیرقانونی افتخار کند. مراودات آژانس هم ادامه داشته و بازدید از تأسیساتی که مورد تعرض قرار نگرفته بود، قبل از سال نو میلادی انجام شده است. وضعیت ارتباطات ما با آژانس روشن است.

مطالبات اقتصادی با سوریه و آمادگی دیپلماتیک ایران

سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای سوریه برای دریافت غرامت از ایران و مطالبات ایران از این کشور گفت: لازم نیست در خصوص هر اظهارنظر سیاسی اعلام نظر کنیم. آنچه مشخص است، مراودات اقتصادی بین کشورها قانون خاص خود را دارد و قرار نیست با تغییر یک حکومت، مطالبات تغییر کند. مطالبات ایران سر جای خود است. حتی در شرایط تجزیه کشوری هم مطالبات اقتصادی به کشور جانشین منتقل می‌شود.

وی درباره کاهش تهدیدات علیه ایران افزود: دستگاه دیپلماسی قرار نیست با اتفاقات دچار غافلگیری شود. ما با سیلی از تحولات و اتفاقات در این دو سال مواجه شدیم و کاملاً این آمادگی را داریم که هم با چابکی بتوانیم تحولات را رصد کنیم و هم در تعامل با سایر کشورها در جهت حفظ منافع ملی ایران و مقابله با جریاناتی که صلح بین‌المللی را به خطر می‌اندازند، مقابله کنیم.

هشدار درباره رفتار قلدرانه آمریکا در آمریکای لاتین

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارنظرهای مختلف رئیس جمهور آمریکا و تهدید کشورهای دیگر و تحلیل اینکه این اظهارات به پرونده اوکراین باز می‌گردد، تصریح کرد: این روند خطرناک است. بی‌تفاوتی و بی‌عملی در برابر قلدری، صرفاً طرف را برای ادامه اقدامات خطرناک‌تر تشویق می‌کند. کل آمریکای لاتین در معرض خطر است و امیدواریم جامعه جهانی به هشدارها توجه جدی‌تری کند.