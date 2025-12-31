پیشنهاد تماشای یک مستند به وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، مستند «آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی مرتضی پایهشناس و تهیهکنندگی یاسر فریادرس سه شنبه نهم دی با حضور اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و شخصیتهای این فیلم روی پرده رفت.
در این اکران ویژه که در سالن سیف الله داد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شده بود، «آبراه کوچکی در میان هور» با حضور اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، محمد طیب مدیر کل امور جشنوارهها و همکاریهای بینالملل سازمان سینمایی و تعدادی از شخصیتهای فیلم نمایش داده شد.
پس از پایان نمایش این مستند، مرتضی پایهشناس کارگردان و تدوینگر سینمای مستند گفت: در بخشی از فیلم، یکی از شخصیتهای این مستند میگوید که «اگر هر فردی در جامعه، وظیفهای که بر عهده دارد، به درستی انجام بدهد و به این موضوع فکر نکند که دیگران، چه میکنند، کارها پیش میرود». این جمله برای امروزِ ایران، مفید و راهگشاست. مولانا میگوید؛ «تو نگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید؟ / تو یکی نهای هزاری، تو چراغ خود بیافروز» این، برای من انگیزهبخش و امیدوارکننده است. وظیفه ما این است که بکوشیم به شکل فردی، گامی برای بهبود اوضاع جامعه و سرزمینمان برداریم، شخصیتهای «آبراه کوچکی در میان هور» مصداق این نگاه و جهان بینی هستند.
این کارگردان ادامه داد: فکر میکنم مخاطبان این مستند، میتوانند همه مردم ایران باشند. اما کاش دولتمردان هم این فیلم را ببینند، چرا که وظیفه پیش بردن امور با آنهاست. فردگرایی و توجه به منافع فردی یا گروهی، نمیتواند ما را از بحران نجات بدهد، توجه به تفاوتها، استفاده از روشهای تازه و فارغ از جنجال حرکت کردن، مسیرهای جدیدی پیش رویمان باز خواهد کرد.
کارگردان «گلوله باران» تصریح کرد: از آقای بقایی ممنونم که وقت گذاشتند و به تماشای این فیلم نشستند، امیدوارم ایشان فضایی فراهم کنند تا دیگر وزیران و دولتمردان این فیلم را ببینند. «آبراه کوچکی در میان هور» روایت جوانهایی است که در شرایطی دشوار و وقتی عدهای گمان میکردند به بن بست رسیدهاند، ناامید نشدند، گمنام و بدون تبلیغات و هیاهو گرهها را باز کردند و پیش رفتند.
بهزاد محمدی رئیس اداره همکاریهای فرهنگی و هنری وزارت امور خارجه در بخشی از این مراسم، با تشکر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رائد فریدزاده که امکان این نمایش را به وجود آورد، ابراز امیدواری کرد نمایش آثار مستند در وزارت امور خارجه ادامه پیدا کند.
اسماعیل بقایی سخنران بعدی این مراسم ضمن تشکر از کارگردان و تهیهکننده این مستند گفت: در جمعی صمیمی هستیم، من هم بدون تکلف احساسم را درباره این مستند بیان میکنم. واقعاً تحت تاثیر فیلم قرار گرفتم، دیالوگها فوق العاده بود. اینکه هر کدام ما رگ و راهی را باز کنیم، تا این راهها، مسیر بزرگتر و هموارتری را بسازد، موضوعی کلیدی است. راز موفقیت یک حرکت، ایثار و فرار از ناامیدی است. آنچه در هشت سال دفاع مقدس، رخ داد و به مقاومت و پیروزی رسید، در کلام شخصیتهای این فیلم تبلور یافته است. برای رزمندگان و نسلی که سالهای جنگ را تجربه کردند، تلاش مهم بود، آنها ترسی از دیده نشدن نداشتند، حتی به این فکر نمیکردند که ممکن است آیندگان هم ارزش کار آنها را ندانند، این خلوص است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم برای اخلاص، ما به ازای تصویری بسازیم، شخصیت های این فیلم هستند. من از ماجرایی که در «آبراه کوچکی در میان هور» روایت شد خبر نداشتم، وقتی نسل ما این رویدادها را نداند، احتمالاً جوان امروزی هم چیزی از این ماجرا نمیداند. «آبراه کوچکی در میان هور» ما را دعوت میکند به بازخوانی این روایتها و شناخت مسیرها. ما در منطقهای قرار داریم که جنگ و درگیری در آن، محدود به هشت سال مشخص نبود، ما همواره در معرض تهدید هستیم، بنابراین ساخت مستند «آبراه کوچکی در میان هور» کار ارزشمندی است، چرا که ارزشهایی را یادآوری میکند که امروز باید به آنها توجه کنیم. حتماً تماشای این مستند را به آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه توصیه میکنم، ایشان رزمنده و جانباز هستند و مطمئناً از تماشای این فیلم لذت خواهند برد.
در پایان این مراسم از بهنام شهبازی، مرتضی همتپور، سیدصباح موسوی ورکنالدین آقامیری از رزمندگان قرارگاه نصرت (تعدادی از شخصیتهای مستند «آبراه کوچکی در میان هور») تجلیل شد و آنها درباره این مستند و موفقیت آن در ثبت واقعیت بخشی از تاریخ سالهای دفاع مقدس صحبت کردند.
«آبراه کوچکی در میان هور» تولید سازمان سینمایی سوره است و تندیس سرو زرین جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را دریافت کرده است.
نظر شما