به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ائتلاف اوپکپلاس پس از برگزاری نشستی کوتاه، تصمیم گرفت سطح تولید نفت را بدون تغییر حفظ کند. در این نشست، از پرداختن به بحرانهای سیاسی اثرگذار بر چندین عضو این گروه تولیدکننده خودداری شد.
نشست هشت عضو اوپکپلاس که در مجموع حدود نیمی از نفت جهان را تولید میکنند، در شرایطی برگزار شد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته و بدترین عملکرد سالانه خود از سال ۲۰۲۰ تاکنون را ثبت کرده است؛ افتی که عمدتاً ناشی از نگرانیها نسبت به مازاد عرضه در بازار بوده است.
در ماه گذشته، تنشها میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر جنگ طولانیمدت یمن تشدید شد؛ زمانی که یک گروه همسو با امارات کنترل مناطقی را از دولت مورد حمایت عربستان خارج کرد. این رویداد به بزرگترین شکاف میان دو متحد پیشین در دهههای اخیر منجر شده است.
همچنین آمریکا روز شنبه نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، را بازداشت کرد. دونالد ترامپ اعلام کرد واشنگتن تا زمان انتقال قدرت به دولت جدید، کنترل این کشور را در دست خواهد گرفت، بدون آنکه توضیحی درباره نحوه اجرای این اقدام ارائه دهد.
خورخه لئون، رئیس بخش تحلیل ژئوپلیتیک شرکت ریستاد انرژی و مقام پیشین اوپک، در این باره گفت: «در مقطع کنونی، بازار نفت کمتر تحت تأثیر عرضه و تقاضا و بیش از هر چیز تحت تأثیر بیثباتیهای سیاسی قرار دارد. اوپکپلاس نیز آشکارا ثبات را بر اقدام ترجیح داده است.»
هشت عضو اوپکپلاس شامل عربستان، روسیه، امارات، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان، در سال ۲۰۲۵ برای بازپسگیری سهم بازار، اهداف تولید خود را در مجموع حدود ۲.۹ میلیون بشکه در روز افزایش دادند؛ میزانی معادل نزدیک به ۳ درصد تقاضای جهانی نفت.
این کشورها در ماه نوامبر توافق کرده بودند به دلیل تقاضای نسبتاً ضعیف در زمستان نیمکره شمالی، افزایش تولید را در ماههای ژانویه، فوریه و مارس متوقف کنند. نشست آنلاین و کوتاه روز یکشنبه این تصمیم را تأیید کرد و به گفته یکی از نمایندگان اوپکپلاس، موضوع ونزوئلا در این جلسه مطرح نشد.
اوپکپلاس اعلام کرد نشست بعدی این ائتلاف در اول فوریه برگزار خواهد شد.
اوپک در گذشته، حتی در دورههایی مانند جنگ ایران و عراق، توانسته بود با اولویت دادن به مدیریت بازار از اختلافات داخلی عبور کند. با این حال، این گروه اکنون با چالشهای پیچیدهتری مواجه است؛ از جمله کاهش صادرات نفت روسیه در پی تحریمهای آمریکا به دلیل جنگ اوکراین و همچنین فشارهای داخلی و تهدیدهای مداخلهجویانه آمریکا علیه ایران.
ونزوئلا نیز با وجود در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان — حتی بیشتر از عربستان — بهدلیل سالها سوءمدیریت و تحریمهای گسترده، شاهد سقوط شدید تولید نفت بوده است. تحلیلگران معتقدند حتی در صورت تحقق وعدههای ترامپ برای سرمایهگذاری میلیارددلاری شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا، افزایش قابلتوجه تولید نفت ونزوئلا در کوتاهمدت دور از انتظار است.
نظر شما