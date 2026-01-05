تولید ۱۹۰۰ اثر هنری با موضوع شهدای غریب در اسارت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با موضوع تشریح برنامه‌های «اجلاسیه و کنگره ملی شهدای غریب در اسارت» و «هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب در اسارت» صبح امروز در ساختمان بنیاد شهید برگزار شد.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که دشمن تمام توان خود را در عرصه رسانه به میدان آورده است، بنابراین نقش و مسئولیت اصحاب رسانه در شرایط کنونی بسیار خطیر و تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب از شهدای اسارت به عنوان «الماس‌های درخشان» افزود: این شهدا به دلیل مقاومت مثال‌زدنی، ایمان راسخ و ایستادگی بر عهد و پیمان خود در اسارتگاه‌ها، الگویی ماندگار برای امروز جامعه ما هستند. اگر آن ایستادگی و ازخودگذشتگی شهدای غریب دوران دفاع مقدس نبود، آسیب‌ها و خسارت‌های به‌مراتب سنگین‌تری متوجه کشور می‌شد.

سلیمانی با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره بر خودباوری، اعتماد به نفس و ضرورت حرکت جهادی تأکید دارند، تصریح کرد: نگاه به جوانان به عنوان سرمایه‌های اصلی و امیدهای آینده کشور، یکی از محورهای اساسی این رویکرد است و در همین راستا اقدامات قابل توجهی در حوزه فرهنگی و ترویجی انجام شده است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برنامه‌ریزی برای هفته بزرگداشت شهدای غریب در اسارت خبر داد و گفت :۱۸ دی‌ماه برنامه «طلوع عطر و آفتاب »،۱۹ دی‌ماه «میعاد صبر و سجاده» با حضور آزادگان شهید در نمازهای جمعه و مراسم‌های تکریم ،۲۰ دی‌ماه «فروغ هنر و حماسه» با رونمایی از آثار هنری ،۲۱ دی‌ماه «تجلی واژه و ایمان» با رونمایی سراسری تألیفات در حرم رضوی ،۲۲ دی‌ماه «روایت غربت و مقاومت» با برگزاری محافل خاطره‌گویی ،۲۳ دی‌ماه «زیارت آشنا و غریب» با تشرف دسته‌جمعی خادمان شهدای غریب به حرم امام رضا (ع)،و ۲۴ دی‌ماه اجلاسیه ملی شهدای غریب در اسارت با حضور نمایندگان این شهدا در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تولید حدود ۱۹۰۰ فیلم و اثر هنری با موضوع شهدای غریب گفت: در تولید آثار فرهنگی و هنری باید به تأثیرگذاری اجتماعی آن‌ها توجه ویژه شود و صرف تولید اثر بدون پیام‌سازی مؤثر کافی نیست.

سلیمانی با بیان اینکه دبیرخانه کنگره شهدای غریب در اسارت در ۳۲ استان کشور تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: تأکید اصلی بر اثرگذاری، انتقال پیام شهدای غریب و تقویت روحیه مقاومت، وحدت و همدلی در جامعه است؛ امری که امروز بیش از گذشته به آن نیاز داریم.

وی با اشاره به ایستادگی مردم در جنگ ۱۲ روزه افزود: مردم ایران با وجود به‌کارگیری همه ظرفیت‌های دشمن، با وحدت و همدلی ایستادگی کردند و این همان روحیه‌ای است که باید تقویت شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: کنگره شهدا می‌تواند محور و کانونی برای ترویج و تعالی ایستادگی، مقاومت، اتحاد، همدلی و مقاومت باشد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی بر پایه اصول و اهداف اسلامی بنا شده و فتح و فتوحات نیز در ادامه همین مسیر رقم خواهد خورد.