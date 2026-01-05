به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، پنجاهونهمین شماره فصلنامه خانه موسیقی ایران ویژه پاییز، با مجموعهای از مطالب خبری، تحلیلی و پژوهشی در حوزه موسیقی کشور منتشر و در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
در این شماره، موضوعاتی در قالب سرمقاله، گزارش، خبر، مقاله و گفتگو منتشر شده و بخشی از آن به رویدادها، فعالیتهای صنفی، جشنوارهها، برنامههای موسیقی نواحی، کانونها و تحولات جاری موسیقی ایران اختصاص دارد.
گزارشهایی از مراسمها، نشستها و فعالیتهای خانه موسیقی ایران از دیگر مطالب این شماره از فصلنامه خانه موسیقی هستند.
فصلنامه پاییز خانه موسیقی ایران به سردبیری حمیدرضا عاطفی و با همکاری اعضای هیئتمدیره کانون پژوهشگران تهیه شده و همچون شمارههای پیشین، به بررسی مسائل، دغدغهها و دستاوردهای جامعه موسیقی کشور میپردازد.
نسخه الکترونیکی (PDF) این شماره منتشر شده و علاقهمندان میتوانند برای مطالعه و دریافت نسخه کامل فصلنامه پاییز خانه موسیقی ایران به پایگاه اینترنتی خانه موسیقی ایران مراجعه کنند.
