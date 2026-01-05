  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

فصلنامه خانه موسیقی خواندنی شد؛ بررسی چالش‌های موسیقی

پنجاه و نهمین شماره فصلنامه خانه موسیقی ایران ویژه پاییز سال ۱۴۰۴ مشتمل بر مطالب تحلیلی خبری مرتبط با این مجموعه صنفی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، پنجاه‌ونهمین شماره فصلنامه خانه موسیقی ایران ویژه پاییز، با مجموعه‌ای از مطالب خبری، تحلیلی و پژوهشی در حوزه موسیقی کشور منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

در این شماره، موضوعاتی در قالب سرمقاله، گزارش، خبر، مقاله و گفتگو منتشر شده و بخشی از آن به رویدادها، فعالیت‌های صنفی، جشنواره‌ها، برنامه‌های موسیقی نواحی، کانون‌ها و تحولات جاری موسیقی ایران اختصاص دارد.

گزارش‌هایی از مراسم‌ها، نشست‌ها و فعالیت‌های خانه موسیقی ایران از دیگر مطالب این شماره از فصلنامه خانه موسیقی هستند.

فصلنامه پاییز خانه موسیقی ایران به سردبیری حمیدرضا عاطفی و با همکاری اعضای هیئت‌مدیره کانون پژوهشگران تهیه شده و همچون شماره‌های پیشین، به بررسی مسائل، دغدغه‌ها و دستاوردهای جامعه موسیقی کشور می‌پردازد.

نسخه الکترونیکی (PDF) این شماره منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه و دریافت نسخه کامل فصلنامه پاییز خانه موسیقی ایران به پایگاه اینترنتی خانه موسیقی ایران مراجعه کنند.

علیرضا سعیدی

