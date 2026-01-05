به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در بازدیدی که با حضور محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران و به اتفاق نعمت الله فرزان پور مدیرعامل شرکت مترو، پیمانکاران و مشاوران پروژه توسعه شرقی خط ۲ مترو صورت پذیرفت، مواردی از قبیل زمان بندی اجرای طرح، رفع برخی معارضات باقی مانده مسیر، لزوم تأمین به موقع منابع مالی و سایر الزامات تسریع عملیات اجرایی پروژه مطرح شد.

طبق گزارش ارائه شده در پایان بازدید میدانی از کارگاه‌های مختلف طرح، امکان تسریع عملیات حفاری، ساخت تونل و تکمیل ۲ ایستگاه مترو مربوط به این پروژه وجود داشته و دست اندرکاران امر در تلاش هستند سال آینده، تست گرم مسیر مورد نظر و راه اندازی ایستگاه پایانه جدید شرق را به سرانجام برسانند. ایستگاه میانی این مسیر به نام ایستگاه سرخه حصار نیز اواخر سال ۱۴۰۵ و یا اوایل سال ۱۴۰۶ آماده بهره برداری می‌شود.

البته در بخش انتهایی پروژه توسعه شرقی خط ۲ مترو، یک پارکینگ برای قطارهای این خط در نظر گرفته شده که در مساحت ۴ هکتاری از اراضی آزاد شده پایانه مذکور ساخته خواهد شد.

