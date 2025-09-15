توسعه ۴ خط متروی تهران با ۲۲ ایستگاه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو تهران می‌توان حالا گفت عملاً تمام تونل‌های بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه مترو احداث شده است.

اما در ادامه راه گسترش این شبکه، موضوع توسعه برخی خطوط مطرح است تا دسترسی مردم به شبکه راه آهن ریلی زیر زمینی آسان‌تر شده و برخی مناطق کم برخوردار از این مود حمل و نقلی نیز، صاحب ایستگاه مترو شوند.

در واقع به موازات شروع عملیات اجرایی خطوط جدید ۸ تا ۱۱ مساله توسعه برخی از خطوط هفتگانه هم جریان دارد تا مطلوبیت و فراگیری شبکه مترو ارتقا یابد.

در حال حاضر موضوع توسعه خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ مترو جریان دارد که با تکمیل این طرح‌ها، بیش از ۳۵ کیلومتر مسیر ریلی تونلی به همراه ۲۲ ایستگاه جدید به جمع دارایی‌های شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی افزوده خواهد شد.

با هم نگاهی مختصر به شرح پروژه‌های توسعه‌ای این خطوط می‌اندازیم؛



توسعه شرقی خط ۲ مترو تا پردیس مسافری شرق

خط ۲ مترو تهران یکی از مهمترین خطوط متروی تهران است که با عبور از نقاط شلوغ و پرتردد، غرب و شرق را در به هم متصل می‌کند. این خط با طول تقریبی ۲۶ کیلومتر ۲۲ ایستگاه فعال دارد. خط ۲ بعد از خط ۵ تهران قدیمی ترین خط متروی تهران بوده و در کاهش بار ترافیک روزانه بزرگراه‌های شهید همت و شهید حکیم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. طرح توسعه شرقی خط ۲ از ایستگاه فرهنگسرا تا پایانه جدید شرق تهران است. این مسیر توسعه‌ای با طول تقریبی ۵/۴ کیلومتر که حدود یک کیلومتر آن پیش‌تر احداث شده بود، ۲ ایستگاه شهید باباییان و پردیس مسافری شرق را شامل می‌شد. پیش بینی می‌شود که با تأمین به موقع منابع مالی، در نیمه نخست سال آینده ایستگاه پایانه شرق به بهره برداری برسد. با بهره برداری از پایانه جدید شرق و اجرای پروژه توسعه شرقی خط ۲، کارکرد پایانه جدید شرق و خط ۲ مترو به صورت توأمان ارتقا خواهد یافت.

توسعه غربی خط ۴ مترو تا میدان چهار باغ

پروژه توسعه غربی خط ۴ مترو شامل ۴ کیلومتر مسیر و ۳ ایستگاه (پس از ایستگاه ارم سبز) است. در سال ۱۴۰۲ فاز اول پروژه شامل ۲/۱ کیلومتر مسیر و ایستگاه علامه جعفری به بهره برداری رسید. کارهای باقیمانده توسعه غربی خط ۴ شامل ۲ ایستگاه آیت الله کاشانی و میدان چهارباغ، روسازی ۸/۲ کیلومتر مسیر و ساخت ۶۰۰ متر تونل شانت به همراه ۳ هواکش میان تونلی نیز در حال اجرا است. مدت زمان تقریبی تکمیل و بهره برداری از بخش توسعه غربی خط ۴ در دو فاز، یکی به مدت ۱۸ ماه شامل افتتاح ایستگاه آیت الله کاشانی و دیگری به مدت ۳ سال از تاریخ ابلاغ قرارداد شامل افتتاح ایستگاه میدان چهارباغ و سایر اجزای باقیمانده پروژه است.

توسعه شرقی خط ۴ مترو با ۱۰ ایستگاه جدید

خط ۴ مترو در بخش توسعه شرقی خود ۱۱ کیلومتر امتداد پیدا می‌کند و با ۱۰ ایستگاه از ایستگاه مترو شهید کلاهدوز در بزرگراه شهید یاسینی آغاز و در انتها به حوالی دانشگاه آزاد اسلامی تهران – شمال و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور می‌رسد. ایستگاه‌های جدید این مسیر شامل ایستگاه مترو تهران نو در انتهای میدان چایچی، ایستگاه مترو میدان شقایق در میدان شقایق، ایستگاه مترو شهید امیری طامه در تقاطع بزرگراه باقری و خیابان گلبرگ (۱۴۲ شرقی)، ایستگاه شهید زفرقندی (تقاطع اتوبان باقری - خیابان ۱۹۶)، ایستگاه مترو سجادیه در فلکه سوم تهرانپارس و ایستگاه مترو پروین در محدوده میدان شاهد و یک ایستگاه در انتهای خیابان ۱۹۶ شرقی و در نهایت دو ایستگاه در محدوده خاک سفید است که ایستگاه انتهایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال قرار می‌گیرد. تفاهمنامه مربوط به این خط بزودی امضا خواهد شد.

توسعه جنوبی خط ۶ مترو در شهرری

خط ۶ مترو تهران یکی از خطوط مهم شبکه متروی تهران به شمار می‌آید که شمال غرب و جنوب شرق تهران را به یکدیگر متصل می‌کند. این خط با عبور از مناطق پرجمعیت شهر تهران و به کمک دیگر خطوط شبکه مترو، تردد مسافران در محدوده‌های پر تردد پایتخت را تسهیل می‌کند و در کاهش ترافیک کلانشهر پایتخت نقش مؤثری دارد. خط ۶ با احتساب بخش توسعه جنوبی آن در مجموع ۴۲ کیلومتر طول و ۳۲ ایستگاه خواهد داشت. توسعه جنوبی خط شش مترو تهران ۱۰ کیلومتر مسیر و ۵ ایستگاه دارد که شامل ایستگاه‌های چشمه علی، ابن بابویه، میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و ایستگاه راه آهن می‌شود. عملیات حفاری و ساخت تونل این طرح به پایان رسیده است. مسیر پروژه در چند فاز به بهره برداری می‌رسد که فاز نخست آن یعنی حدفاصل ایستگاه‌های دولت آباد تا ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) درسال آینده به بهره برداری می‌رسد. ایستگاه پایانی بخش توسعه جنوبی خط ۶ محل اتصال خطوط شش و یک مترو و همچنین خط راه آهن سراسری جمهوری اسلامی ایران است.

حدود ۴۰ درصد از عملیات اجرایی ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که قرار است اولین ایستگاه مورد بهره برداری این بخش در سال ۱۴۰۵ باشد، انجام شده است.

توسعه شمال غربی خط ۷ مترو تا محدوده چهاردیواری

پروژه توسعه شمال غربی خط ۷ مترو تهران به طول ۲/۴ کیلومتر برای خدمت رسانی به مناطق ۲ و ۵ شهرداری تهران و به ویژه مراجعان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات و بیمارستان فرهیختگان، از انتهای خط ۷ (ایستگاه میدان کتاب) آغاز و تا میدان دانشگاه امتداد خواهد یافت. توسعه شمال غربی خط ۷ متروی تهران شامل ۲ ایستگاه در محدوده تقاطع بلوار اشرفی اصفهانی با سیمون بولیوار و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خواهد بود. همچنین پارکینگ شبانه خط ۷ نیز بعد از ایستگاه دانشگاه و در محدوده بوستان کوروش طراحی شده است. سهولت دسترسی شهروندان به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و بیمارستان فرهیختگان و کاهش ترافیک مسیرهای ارتباطی به دانشگاه و بیمارستان به عنوان یک محدوده جاذب سفر و امکان تعامل با مجتمع‌های تجاری محدوده کریدور با هدف احداث مجتمع‌های ایستگاهی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های پروژه، از جمله ویژگی‌های این پروژه است. در صورت تأمین به موقع منابع مالی، امکان بهره برداری از یکی از ایستگاه‌های بخش توسعه شمال غربی خط ۷ در اواخر سال ۱۴۰۵ یا اوایل سال ۱۴۰۶ وجود دارد.