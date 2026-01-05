۲ اثر جدید از مجموعه «خط سرخ» در بازار کتاب عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گلدا اینجا خوابیده» با زیرعنوان «فلسطین: غایبان حاضر»، اثری از سعاد العامری است که لیلاسادات حسینی آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب، روایت مستندی از انسان‌هایی است که خانه کودکی یا خانه پدری‌شان را در ماجرای نکبت از دست داده‌اند.

در معرفی این اثر آمده است؛

گذشته برای مردمی که همچنان در وضعیت جنگ نابرابر و در اشغال زندگی می‌کنند، نگذشته است. تاروپود زندگی مردم فلسطین همچنان با واقعه‌ای که نزدیک به هشت دهه پیش رخ داد، گره خورده است. اشغال فلسطین به‌طور رسمی در پنجم مه سال ۱۹۴۸ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۷) هم‌زمان با اعلام تشکیل دولت اسرائیل و ورود یهودیان از سراسر جهان به این سرزمین آغاز شد. اما این روز که اعراب آن را روز «نکبت»، به معنای مصیبت و فاجعه بزرگ، نام‌گذاری کرده‌اند، صرفاً یک تاریخ در تقویم نیست. گویی که مصیبت این روز همچنان و در لحظه‌به‌لحظه زندگی تمام مردم فلسطین جاری است؛ نه‌تنها برای نسلی که در آن تاریخ ناچار به ترک خانه و وطن خود شدند، بلکه برای نسل‌های بعدی نیز همین‌گونه است.

سعاد العامری به نسل پس از نکبت تعلق دارد. سعاد در این کتاب قصد دارد به‌جای پرداختن به معماری و نمای خانه‌ها (به‌دلیل رشته تحصیلی‌اش که معماری بوده است)، به قصه واقعی آدم‌های آن بپردازد. «قصه‌گوی درونش» در کنار «معمار درونش» متولد می‌شود و با آدم‌هایی همراه می‌شود که خانه کودکی یا خانه پدری‌شان را طی ماجرای نکبت از دست داده و هرکدام قصه‌ای دارند. آن‌ها نمی‌توانند خانه‌هایشان را فراموش کنند. گذشته دست از سرشان برنمی‌دارد. محور اصلی و کلیدواژه کتاب او، «خانه» است.

کتاب «گلدا اینجا خوابیده» در پنج فصل با عناوین «سعاد: یادآوری، فراموشی»، «آندونی: اندر مصائب استاد معمار»، «هدا»، «اِلی: چشم‌پرنده» و «ادای احترام به مادرشوهرم» تهیه و تولید شده است.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

این دقیقا همان کاری بود که آندونی در سال ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ برای خود و خانواده‌اش کرد: یک ویلای باشکوه در محله سعد و سعید و یکی در محله شیک المصراره ساخت. خودش همیشه این شاهکارش را «نورالحیاتی» می‌خواند.

اما می‌دانیم خوشبختی و شادی در «سرزمین مقدس» عمر چندانی ندارد. وقتی جنگ بین اعراب و یهودی‌ها در بهار ۱۹۴۸ شدت گرفت، خانواده برامکی مثل هزاران فلسطینی دیگر مجبور به ترک خانه‌های زیبا و محله‌های آبادشان شدند.

یک کیک پرتقالی و چاقویی برای بریدنش: این‌ها تنها چیزی بود که وقتی خانواده آندونی با شتاب از خانه بیرون زدند، ایولین با خودش برداشت. همه‌چیز در یک لحظه وحشتناک رخ داد. وقتی گلوله از میان موهای خرمایی ایولین رد شد، آندونی فریاد زد: «تمومه!» او به خودش قول داده بود که هرگز خانه‌اش را رها نکند؛ اما مجبور شد قولش را بشکند. وقتی باران گلوله از میان شیشه‌های خردشده بر سرشان ریخت، فرار تنها راهی بود که داشتند.

کتاب «گلدا اینجا خوابیده» به قلم سعاد العامری و ترجمه لیلاسادات حسینی در ۲۲۸ صفحه و بهای ۲۸۰ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب «سپیده‌دم در غزه»، عنوان دیگری از مجموعه «خط سرخ» است که به‌تازگی از سوی انتشارات سوره منتشر منتشر شده است. این کتاب، روایت‌هایی از زندگی و فرهنگ فلسطینیان است که محمود مونا و مَتئو تِلِر آن را نوشته‌اند و یعقوب نعمتی وروجنی نیز به فارسی ترجمه کرده است.

در معرفی این اثر آمده است:

غزه چنین شهری بود: سرشار از انسانیت و خلاقیت، غنی از فرهنگ و صنعت، جایی که اکنون فقط خرابه‌ای از آن بر جای مانده است و مردمانش به دلیل حملاتی بی‌پایان آواره شده‌اند! امروز، میراث غزه در حال نابودی است؛ به‌همین جهت، بازماندگان این شهر، فرهنگشان را ازطریق ادبیات، موسیقی، داستان‌ها و خاطرات حفظ می‌کنند. «سپیده‌دم در غزه؛ روایت‌هایی از زندگی و فرهنگ فلسطینیان»، سندی از این میراث است که مکانی شگفت‌انگیز و مردمی خارق‌العاده را روایت می‌کند؛ روایت‌هایی از هنرمندان، ورزش‌کاران، پزشکان، دانشجویان، کاسبان و معلمان در نسل‌های مختلف و داستان‌هایی از عشق، زندگی، فقدان و بقا را بازگو می‌کند. این روایت‌ها غنای فرهنگی غزه و گستره تاریخی آن را به‌نمایش می‌گذارند.

این کتاب انسان‌هایی را که به‌سادگی به اعداد و آمار تقلیل یافته‌اند، به تصویر می‌کشد و زندگی‌هایی پر از شادی و معنا را روایت می‌کند. «سپیده‌دم در غزه» همچون نمادی از مقاومت در برابر ویرانی و گواهی بر امید و سرزندگی مردمان مظلوم غزه ایستاده است.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

به سربازانی رسیدم که همه مسلح بودند و انگشتشان روی ماشه و آماده شلیک بود. از من پرسیدند: «این چیه؟» و تا جایی که توانستم با لحن شیرین و بامزه گفتم: «یه گربه‌س!»

- چرا با خودت گربه آوردی؟

- می‌خوام ببرمش پیش خواهرم.

آن‌ها حرفم را باور نکردند و باهم صحبت کردند. بعد یکی از آن‌ها با بی‌سیم واکی‌تاکی صحبت کرد. سپس کل بخش گذرگاه ارز آمدند تا لولو را ببینند و مدام از من سؤال می‌پرسیدند: «تو کی هستی؟» اهل کجایی؟ چرا می‌خوای به غزه بری؟ چرا گربه می‌بری؟ خواهرت کیه؟ کجاست؟ با کی ازدواج می‌کنه؟ چطور کسی رو توی غزه می‌شناسه؟ چرا اونجا ازدواج می‌کنه؟ چرا گربه داری؟ گربه با تو توی خونه زندگی می‌کنه؟ اسم گربه چیه؟ حیوون خونگیه؟ چرا حیوون خونگی داری؟!»

بعد فرمانده پیش من آمد و گفت: «اگه این گربه رو به غزه ببری، همون‌جا می‌مونه. دیگه نمی‌تونی اون رو برگردونی.

کتاب «سپیده‌دم در غزه» به قلم محمود مونا و متئو تِلِر با ترجمه یعقوب نعمتی وروجنی در ۴۹۲ صفحه و بهای ۵۸۰ هزار تومان منتشر شده است.