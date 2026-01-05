به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، نشست هم‌اندیشی مدیران و برنامه‌سازان رادیو با هدف هم‌افزایی، تبیین سیاست‌ها و بررسی راهکارهای موثر در پوشش رسانه‌ای انتخابات شوراها در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد. این نشست هم‌اندیشی مدیران و برنامه‌سازان رادیو با حضور محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور و رضا کوچک‌زاده‌تهمتن دبیر ستاد انتخابات معاونت صدا، امروز ۱۵ دی ماه در سالن جلسات معاونت صدا برگزار شد.

در ابتدای این نشست رضا کوچک‌زاده‌تهمتن دبیر ستاد انتخابات معاونت صدا عنوان کرد: برنامه‌ریزی انتخاباتی رادیو از اواخر شهریور و پس از دریافت نقشه راه انتخابات سازمان آغاز شد و متناسب با مأموریت‌ها و مخاطبان هر شبکه، طراحی و اجرای برنامه‌های انتخاباتی برای انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفت. تلاش ستاد انتخابات معاونت صدا بر این بوده است که فعالیت‌های برنامه‌سازی رادیو به‌صورت هدفمند و منسجم دنبال شود، از همین رو سیاست‌های رسانه‌ای رادیو در حوزه انتخابات تدوین و برای اجرا در اختیار شبکه‌ها قرار گرفت و بر اساس این سیاست‌ها، عملیات رسانه‌ای برگرفته از نقشه راه آغاز شد.

دبیر ستاد انتخابات معاونت صدا درباره ویژگی‌های مهم برنامه‌ریزی انتخاباتی رادیو تصریح کرد: در مجموع، ۹۶ عنوان ویژه‌برنامه انتخاباتی در قالب ۸۵ قسمت برای انتخابات ۱۱ اردیبهشت پیش‌بینی شده است که این برنامه‌ها تا ایام برگزاری انتخابات از شبکه‌های مختلف رادیویی پخش خواهد شد، ضمن آنکه ویژه‌برنامه‌های روز برگزاری انتخابات نیز به‌صورت جداگانه برای اغلب شبکه‌ها طراحی شده است.

وی درباره ویژگی‌های متمایز انتخابات این دوره اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم، برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات در حوزه‌های ۲۵ گانه است و در تهران نیز انتخابات به‌صورت ترکیبی از مدل تناسبی و اکثریتی برگزار می‌شود. برنامه‌سازان رادیو با رویکرد آموزشی تلاش کردند فرآیند برگزاری انتخابات را به‌صورت شنیداری و متناسب با این ویژگی‌ها برای مخاطبان تبیین و به‌موقع پخش کنند. در مدل تناسبی نیز سعی شد نقش جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی به‌گونه‌ای بازنمایی شود که عدالت‌محوری و مشارکت‌محوری مورد نظر قانون‌گذار در این مدل انتخاباتی محقق شود.

در ادامه این جلسه محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: انتخابات پیشِ‌رو در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که در ابتدا قرار بود در سال ۱۴۰۴ برگزار شود، اما به‌دلیل شرایط پیش‌آمده و بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی و پس از شهادت رئیس‌جمهور محترم، موضوع تعویق انتخابات در مجلس شورای اسلامی مطرح و در نهایت با ۱۰ ماه تأخیر زمان‌بندی جدید آن تصویب شد.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور اشاره کرد: در این دوره، انتخابات شوراها در ۱۴۵۹ شهر و ۴۸ هزار و ۴۶۰ روستا برگزار می‌شود و برای پوشش این گستره، حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی برای انتخابات شوراها پیش‌بینی شده است.

کوچک‌زاده از فعالیت‌های رسانه ملی و معاونت صدا خبر داد و گفت: یک کانال تلویزیونی مختص شوراها در مراکز استانی ایجاد خواهد شد. ۳۳ کانال برای تهران و مراکز استان‌ها راه‌اندازی می‌شود و از اواخر بهمن فعالیت ۲۴ ساعته تولید محتوا خواهد داشت.