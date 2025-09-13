به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی انتخابات در مشهد مقدس اظهار کرد: روز نخست این دورهها با حضور دبیران ستاد انتخابات استانها و مدیران کل سیاسی و تقسیمات کشوری برگزار شد و به ارائه نکات کلان، بررسی مسائل اجرایی و پرسش و پاسخ درباره ابعاد مختلف انتخابات اختصاص داشت.
دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: در این نشستها، مباحث مرتبط با ابعاد اجرایی، حقوقی، پشتیبانی و فناوری بهطور جامع مطرح شد و تصمیمگیریهایی صورت گرفت که در ستاد انتخابات کشور پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به برنامه روز دوم این کارگاهها، تصریح کرد: امروز کارگاههای آموزشی با حضور دو استاد در حوزههای تخصصی انتخابات ادامه دارد. در این چارچوب، معاونان و مدیران کل در کلاسهای جداگانه مباحث مربوط به سامانه جامع انتخابات را دنبال میکنند؛ سامانهای که کل فرآیند انتخابات در آن مدیریت و راهبری میشود.
اسلامی با بیان اینکه بخشی از آموزشها به حوزه حقوقی و اجرایی اختصاص یافته است، بیان کرد: در این بخش، قانون انتخابات شوراها که تغییراتی داشته بهطور کامل تشریح میشود. همچنین آئیننامه جدید که به تصویب هیئت وزیران رسیده است در اختیار مدیران و معاونان قرار میگیرد تا مجریان انتخابات در تمامی سطوح نسبت به این قوانین و مقررات اشراف کامل پیدا کنند.
دبیر ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: این دورههای آموزشی بهصورت دقیق طراحی شدهاند تا هر مجری انتخابات در کشور نسبت به وظایف و الزامات قانونی خود تسلط کامل داشته باشد. علاوه بر این، طی مهرماه و آبانماه امسال نیز، هفت دوره آموزشی منطقهای برای فرمانداران در سراسر کشور برگزار خواهد شد که در قالب آن، فرمانداران ۳۱ استان طی دو روز مباحث تخصصی و کاربردی انتخابات را فرا خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: پس از فرمانداران، دورههای آموزشی برای بخشداران نیز پیشبینی شده و تلاش میشود در کنار آموزشهای حضوری، محتوای آموزشی غیرحضوری و موشنهای اطلاعرسانی نیز تولید و ارائه شود تا هم مجریان و هم مردم در جریان دقیق تغییرات و فرآیندهای انتخابات قرار گیرند.
اسلامی همچنین با اشاره به تغییر نظام انتخاباتی در شهر تهران نیز یادآور شد: برای نخستین بار در کشور، انتخابات شوراها در تهران به صورت تناسبی برگزار میشود و این موضوع نیازمند تبیین و آموزش ویژه برای احزاب، گروههای سیاسی و افکار عمومی است.
دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: بدین منظور، کلیپها و محتوای آموزشی متناسب توسط کمیته اطلاعرسانی در حال تولید است تا هیچ خللی در آموزش و اجرای دقیق انتخابات ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، وجود نداشته باشد.
