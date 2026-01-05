به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، واسیو ابیودون، سخنگوی پلیس ایالت نیجر، گفت که تروریست‌ها در کاسوان-داجی، یک بازار بزرگ واقع در روستای دمو در منطقه کابه این ایالت، ویرانی به بار آوردند.

ابیودون با تأیید اینکه مهاجمان از طریق جنگل پارک ملی در این منطقه به روستا حمله کردند، گفت: «آنها همچنین مغازه‌ها را آتش زدند و مواد غذایی را با خود بردند.»

ابیودون گفت انگیزه مهاجمان هنوز ناشناخته است و خاطرنشان کرد که تیمی مشترک از آژانس‌های امنیتی پیش از این برای بررسی حادثه و نجات قربانیان از روستا بازدید کرده بودند.

برخی از گزارش‌های رسانه‌های محلی، تعداد تلفات را ۳۷ نفر اعلام کرده‌اند و به نقل از ساکنان گفته‌اند که ممکن است تعداد بیشتری از روستاییان آسیب دیده باشند.

حملات مسلحانه یک تهدید امنیتی اصلی در مناطق شمالی و مرکزی نیجریه بوده است که در ماه‌های اخیر منجر به مرگ و آدم‌ربایی شده است.