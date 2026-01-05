https://mehrnews.com/x3b5Bz ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸ کد خبر 6714595 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸ اعتکاف مسجد حضرت اباالفضل العباس (ع) شهرغلامان بجنورد- در این ویدیو ، اعتکاف مسجد حضرت اباالفضل العباس (ع) شهرغلامان استان خراسان شمالی را مشاهده می کنید. دریافت 31 MB کد خبر 6714595 کپی شد مطالب مرتبط هدایتی: بیش از ۱۹ هزار نفر در آیین اعتکاف خراسان شمالی شرکت کردند نوری: اعتکاف فضای معنوی جامعه را متحول کرده است اعتکاف دانشآموزی قزوین؛ از خلوت با خدا تا بازتعریف سبک زندگی نوجوانان پاسخ نوجوانان معتکف کلاله ای به تهدیدات ترامپ برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی آیین اعتکاف اعتکاف 1404
