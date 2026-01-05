نوری: اعتکاف فضای معنوی جامعه را متحول کرده است

حجتالاسلام رضا نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراگیر شدن سنت معنوی اعتکاف در نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار کرد: خدا را شاکریم که یکی از برکات انقلاب اسلامی، رشد و گسترش فرهنگ اعتکاف در سراسر کشور است و امروز در ایام رجبیه، مردم بهویژه جوانان با حضور در مساجد، مشغول عبادت و بندگی خداوند هستند.
وی با بیان اینکه حضور نوجوانان و دانشآموزان در مراسم اعتکاف رشد بسیار چشمگیری داشته است، افزود: در خراسانشمالی بیش از ۲۴۰ مسجد شهری و روستایی میزبان معتکفان هستند که از این تعداد، نزدیک به ۷۰ مسجد بهصورت ویژه به اعتکاف دانشآموزی اختصاص دارد و دانشآموزان با شور و انگیزه خاصی در این فضای معنوی حضور یافتهاند.
نماینده ولیفقیه در خراسانشمالی، اعتکاف را دارای آثار فراوان فردی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: این عبادت جمعی، فضای معنوی جامعه را متحول میکند، ظرفیت معنوی دانشآموزان را افزایش میدهد و آنان را برای پذیرش مسئولیتهای سنگین و مهم در آینده آماده میسازد.
حجتالاسلام نوری تقویت اخلاص، افزایش روحیه جهادی و شکلگیری ارادهای مستحکم برای خدمت به مردم، دین و کشور را از مهمترین دستاوردهای اعتکاف برشمرد و گفت: همین جوانانی که امروز در عرصههای مهمی همچون فناوری هستهای، هوافضا و ساخت و پرتاب ماهوارهها نقشآفرینی میکنند، در چنین فضاهای معنوی رشد یافتهاند و امیدواریم این مسیر پربرکت با قوت ادامه پیدا کند.
