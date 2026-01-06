هدایتی: بیش از ۱۹ هزار نفر در آیین اعتکاف خراسان شمالی شرکت کردند

  1. استانها
بجنورد- معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: بیش از ۱۹ هزار نفر از اقشار مختلف مردم استان امسال در آیین معنوی اعتکاف حضور یافتند.

حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از آئین معنوی اعتکاف در خراسان شمالی گفت: سال ۱۴۰۴، ۲۵۱ مسجد در نقاط شهری و روستایی میزبان معتکفین بود و در مجموع ۱۹ هزار و ۷۴۵ نفر در این مراسم حضور یافتند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۵۰۸ نفر خواهر و ۵ هزار و ۲۳۷ نفر برادر بودند.

وی افزود: علاوه بر معتکفین عمومی، اعتکاف‌های تخصصی نیز برگزار شد؛ از جمله حضور مبلغه اعتکاف در ۱۶۵ مسجد، ۴۹۷ دانشجو در ۸ مسجد و ۸ هزار و ۸۰۸ دانش‌آموز در ۲۵ مسجد ویژه دانش‌آموزی که نشان‌دهنده رشد حضور جوانان و نسل نوجوان در این آئین معنوی است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به رشد معنوی در سال جاری گفت: در مقایسه با سال ۱۴۰۳، شاهد ۲۳ درصد افزایش تعداد معتکفین و ۲۵ درصد افزایش تعداد مساجد شرکت‌کننده بودیم؛ آماری که نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم و گرایش روزافزون اقشار مختلف به این مراسم معنوی است.

وی همچنین به تفکیک شهرستان‌ها پرداخت و تصریح کرد: شهرستان بجنورد با ۴ هزار و ۷۷۰ نفر بیشترین تعداد معتکف را داشت و پس از آن شهرستان‌های شیروان با ۳ هزار و ۴۷۰ نفر، اسفراین با ۲ هزار و ۶۹۳ نفر و سملقان با ۲ هزار و ۱۸۲ نفر قرار دارند و سایر شهرستان‌ها نیز شامل گرمه ۱۵۶۰ نفر، جاجرم ۱۴۰۰ نفر، فاروج ۱۴۰۴ نفر، صفی‌آباد ۱۱۵۰ نفر، مانه ۵۵۰ نفر و راز و جرگلان ۴۵۶ نفر بودند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: این رشد معنوی، گواه علاقه و انگیزه مردم برای حضور در فضای معنوی اعتکاف است و برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای کیفی و کمی این آئین در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت تا فرهنگ اعتکاف به‌صورت پایدار در استان توسعه یابد.

